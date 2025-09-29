Ruanda se convierte en patrocinador de equipos de la NBA y la NFL

El gobierno de Ruanda anunció este lunes haber firmado un contrato de patrocinio para promover el turismo con el equipo de baloncesto de la NBA Los Angeles Clippers y el conjunto de football americano de la NFL Los Angeles Rams.

"Visit Rwanda" (Visita Ruanda), la marca del Consejo para el Desarrollo de Ruanda, aparecerá como patrocinador exclusivo en las camisetas de los Clippers, mientras que el estadio de fútbol americano de Los Angeles Rams mostrará también su logo.

"Este compromiso nos permite descubrir la belleza natural e incomparable y la biodiversidad extraordinaria de Ruanda a los habitantes de Los Ángeles, además de a los aficionados de la NBA y de la NFL en todo el mundo", declaró en un comunicado Jean-Guy Afrika, patrón del Consejo para el Desarrollo de Ruanda.

Este país del este africano busca desde hace años convertirse en sede de grandes eventos deportivos y en un destino turístico de primer plano, con el objetivo de atraer inversión y pasar página tras el genocidio de la población tutsi en 1994.

En 2018 Ruanda se convirtió en patrocinador turístico oficial del club inglés de fútbol Arsenal. El logo "Visit Rwanda" aparece en las mangas de las camisetas de los jugadores.

En 2025 el Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos del balompié español, también alcanzó un acuerdo de patrocinio.

El país ha llegado a acuerdos con otros equipos de fútbol, como el París Saint-Germain, y aspira a organizar un Gran Premio de Fórmula 1.

Ruanda, dirigido con firmeza por Paul Kagame desde hace 25 años, acaba de organizar los campeonatos del mundo de ciclismo, que se disputaron a lo largo de diez días en Kigali y en los alrededores de la capital.

