Ruanda solicita un arbitraje sobre la cancelación del acuerdo de asilo con Reino Unido

KIGALI, 28 ene (Reuters) -

Ruanda presentó un caso de arbitraje contra Reino Unido por la cancelación de un acuerdo de asilo por parte del primer ministro Keir Starmer en 2024, según informó el Gobierno de la nación de África Oriental.

Según el plan, firmado antes de que Starmer asumiera el cargo, Reino Unido acordó pagar a Ruanda para que acogiera a los inmigrantes que habían llegado ilegalmente a suelo británico. Solo consiguió enviar de forma voluntaria a Ruanda a cuatro personas, ya que los recursos judiciales paralizaron el plan.

Ruanda presentó una notificación ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, alegando que Londres incumplió los acuerdos financieros de la "asociación para la migración", dijo su Gobierno en una declaración en la red social X el martes.

Añadió que Reino Unido le pidió en 2024 que renunciara a dos pagos de 50 millones de libras esterlinas (US$69 millones) que vencían en abril de 2025 y abril de 2026 en previsión de la terminación formal del tratado subyacente al acuerdo.

Ruanda dijo que estaba dispuesta a aceptar, siempre y cuando se pusiera fin al tratado y se negociaran y acordaran nuevas condiciones financieras.

"Sin embargo, las conversaciones entre Ruanda y Reino Unido no se produjeron finalmente, y las cantidades siguen siendo debidas y pagaderas en virtud del tratado", añadió el Gobierno de Kigali.

Un portavoz de Starmer dijo a los medios en la víspera que "el plan de Ruanda fue un completo desastre, malgastó 700 millones de libras del dinero de los contribuyentes para devolver solo a cuatro voluntarios".

"Defenderemos con firmeza nuestra posición para proteger a los contribuyentes británicos y nos ponemos manos a la obra para centrarnos en formas eficaces de acabar con la inmigración ilegal, no en trucos costosos", agregó.

(1 dólar = 0,7245 libras)

