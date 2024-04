Rubedo Life Sciences y Beiersdorf anuncian una alianza plurianual para liderar el desarrollo de nuevos productos para el cuidado de la piel contra el envejecimiento celular

San francisco--(business wire)--abr. 23, 2024--

Rubedo Life Sciences, compañía de biotecnología especializada en la investigación de la senescencia celular y el antienvejecimiento, anunció hoy una alianza estratégica plurianual con la multinacional alemana de la belleza Beiersdorf AG para desarrollar productos innovadores para el cuidado de la piel que aborden los efectos del envejecimiento celular. Beiersdorf se une además a Rubedo como inversor estratégico, tras haber participado en su reciente ronda de financiación de Serie A, a través de su fondo Oscar & Paul Corporate Venture Capital Fund.

La asociación entre Rubedo y Beiersdorf se centra en la exploración de nuevos compuestos derivados de los amplios programas de investigación de Rubedo, dirigidos específicamente a la senescencia celular. Las células senescentes se acumulan con la edad y pueden contribuir a los cambios y las patologías de la piel que se relacionan con el envejecimiento. Estos compuestos provendrán del programa de dermatología tópica de Rubedo, que tiene propiedades senolíticas y antiinflamatorias.

Como parte de la alianza, Beiersdorf llevará a cabo estudios in vitro e in silico, y realizará evaluaciones rigurosas de los compuestos identificados de Rubedo. El esfuerzo de colaboración culminará en estudios in vivo en humanos, destinados a validar la eficacia de los compuestos seleccionados en formulaciones cosméticas para el cuidado de la piel. Rubedo tendrá derecho a recibir pagos por hitos y cánones.

“Nos complace anunciar nuestra colaboración con Beiersdorf, líder mundial reconocido en el sector de la cosmética y el cuidado de la piel, para desarrollar nuevos productos contra el envejecimiento de la piel", declaró Marco Quarta, director ejecutivo de Rubedo Life Sciences. “Durante más de 140 años, Beiersdorf ha sido líder mundial en el cuidado de la piel con marcas globales como NIVEA, Eucerin y La Prairie. Al combinar la experiencia de Rubedo en senescencia celular con la experiencia complementaria de Beiersdorf en innovación para el cuidado de la piel, esta asociación puede revolucionar el panorama de los productos para el cuidado de la piel, ofreciendo a los consumidores nuevas soluciones que traten el envejecimiento celular para lograr una piel sana y de aspecto joven.”

“Nuestra misión es definir el futuro del cuidado de la piel a través de la innovación revolucionaria", comentó Vincent Warnery, director ejecutivo de Beiersdorf. “Al asociarnos con Rubedo y combinar la experiencia de vanguardia de ambas partes, pretendemos redefinir los estándares en el cuidado de la piel antiedad”.

El enfoque innovador de Rubedo en el desarrollo de compuestos, junto con las plataformas de marcas líderes globales de Beiersdorf, está preparado para establecer nuevos estándares en el cuidado de la piel antiedad y desarrollar nuevas soluciones para el multimillonario mercado del cuidado facial.

Acerca de Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences es una compañía biofarmacéutica que desarrolla una amplia cartera de terapias innovadoras dirigidas a las células que provocan enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. Nuestra plataforma patentada de descubrimiento de fármacos ALEMBIC™ ha desarrollado nuevas moléculas pequeñas, las primeras de su clase, diseñadas para atacar selectivamente varios tipos de células senescentes, que desempeñan un papel clave en la progresión de enfermedades pulmonares, dermatológicas, oncológicas, neurodegenerativas, relacionadas con fibrosis y otros trastornos crónicos. El equipo directivo de Rubedo está compuesto por líderes de la industria y pioneros en química, tecnología y ciencias de la vida, con experiencia en el desarrollo y comercialización de fármacos tanto de grandes farmacéuticas como de destacadas empresas biotecnológicas. La empresa tiene su sede en Sunnyvale, California. Para más información, visite www.rubedolife.com.

Acerca de Beiersdorf AG

Beiersdorf es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad para el cuidado de la piel, así como de investigación pionera en este campo desde hace más de 140 años. Marcas internacionales líderes como NIVEA, la marca mundial N° 1 en cuidado de la piel*, Eucerin (dermocosmética), La Prairie (cosmética selectiva) y Hansaplast/Elastoplast (apósitos y cuidado de heridas) son apreciadas día tras día por millones de personas en todo el mundo. Marcas de renombre como Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro y Florena completan nuestra amplia cartera en el Segmento Comercial de Consumo. A través de su subsidiaria tesa SE, Beiersdorf también es líder mundial en la fabricación de cintas adhesivas técnicas y ofrece soluciones autoadhesivas para industria, empresas artesanales y consumidores.

Beiersdorf AG, con sede central en Hamburgo, generó ventas por 9.500 millones de euros, así como un resultado operativo (EBIT) de 1.300 millones de euros en el ejercicio fiscal 2023. Beiersdorf cuenta con más de 21.000 empleados en todo el mundo, que están conectados por valores fundamentales compartidos, una fuerte cultura corporativa y el propósito de Beiersdorf, "Care Beyond Skin". Con su estrategia empresarial, la compañía sigue un programa de inversión plurianual centrado en un crecimiento competitivo y sostenible. El programa es coherente con la ambiciosa agenda de sostenibilidad, con la que Beiersdorf está generando un claro valor añadido para los consumidores, la sociedad y el medio ambiente.

* Fuente: Euromonitor International Limited; NIVEA por la marca paraguas en las categorías Cuidado Corporal, Cuidado Facial y Cuidado de Manos; en términos de valor de venta al público, 2022.

