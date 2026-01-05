Ruben Amorim deja de ser entrenador del Manchester United
5 ene (Reuters) - El Manchester United ha dejado de contar con Ruben Amorim como entrenador, anunció este lunes el club de la Premier League, un día después de no pasar del empate ante el Leeds United, que se encuentra en puestos de descenso.
"Con el Manchester United sexto en la Premier League, los dirigentes del club han tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto dará al equipo la mejor oportunidad de terminar lo más alto posible en la Premier League", dijo el club en un comunicado.
El Manchester United es sexto en la clasificación, 17 puntos por debajo del líder, el Arsenal. (Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)