Ruben amorim deja de ser entrenador del manchester united

5 ene (Reuters) - El Manchester United ha ⁠dejado ⁠de contar con Ruben Amorim como entrenador, anunció ⁠este ‌lunes el club ​de la Premier League, ​un día después de ‌no pasar del ‌empate ante el ​Leeds United, que se encuentra en puestos de descenso.

"Con el Manchester United sexto en la Premier League, los dirigentes ⁠del club han tomado a regañadientes ​la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto dará al equipo la mejor oportunidad ⁠de terminar lo más alto ​posible en la Premier League", dijo el club en un ‍comunicado.

El Manchester United es sexto en la clasificación, 17 puntos por debajo del líder, el Arsenal. (Información ​de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Toby Chopra; editado en español ‍por Benjamín Mejías Valencia)