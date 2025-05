Ruben Amorim está avergonzado y hay dudas sobre su futuro como entrenador del Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Ruben Amorim dijo que estaba "avergonzado" el domingo después de que el Manchester United perdiera una vez más en la Premier League.

El United cayó a un récord del club al extender su 17ma derrota en la era moderna tras una revés en casa por 2-0 ante el West Ham y se encuentra en el puesto 16 en la división de 20 equipos.

Amorim ya ha manifestado que este podría ser el peor equipo en la historia del club.

El entrenador del United fue más allá el domingo, diciendo que se sentía "avergonzado" y que era "difícil de aceptar" la lamentable campaña doméstica del equipo.

"Es mi culpa, soy responsable. Si no podemos cambiar eso realmente rápido, deberíamos ceder nuestro lugar a otras personas", expresó, planteando dudas sobre su propio futuro.

Manchester United sufró más derrotas esta temporada que en cualquier campaña desde que se lanzó la Premier League en 1992. El campeón inglés con récord conjunto de 20 títulos también está seguro de registrar su peor total de puntos en ese período, así como su posición más baja.

"Necesitamos ser más agresivos y necesitamos sentir que es el fin del mundo cuando no ganamos un partido", dijo Amorim, quien fue contratado para reemplazar al exentrenador Erik ten Hag en noviembre pasado. "No tenemos miedo de perder un partido como el Manchester United. Ya no tenemos ese miedo y eso es lo más peligroso que un gran club puede tener. Creo que es una preocupación".

A pesar de una campaña históricamente mala en la liga, el United aún puede salvar la temporada ganando la Europa League a finales de este mes, lo que también aseguraría la clasificación a la Liga de Campeones.

Pero Amorim cree que la próxima final contra el Tottenham pudo haber influido en la última derrota en Old Trafford.

"Todos están enfocados en la final. La final no es lo más grande en nuestro club de fútbol", comentó. "Necesitamos cambiar muchas cosas. Si no cambiamos la forma en que jugamos y actuamos y sentimos esta urgencia de ganar cada partido, no deberíamos jugar en la Liga de Campeones".

Amorim fue contratado después de ganar dos títulos de liga portuguesa con el Sporting de Lisboa. Pero no ha podido cambiar la suerte del United.

Ten Hag fue despedido a pesar de ganar un trofeo en cada uno de sus dos primeros años en Old Trafford: la Copa de la Liga Inglesa en 2023 y la FA Cup en 2024. También estuvo al mando de la peor temporada del United en 34 años el último período, estableciendo un nuevo récord de derrotas en la liga con 14 derrotas y una posición más baja de octavo.

El peor total de puntos anterior del United en la Premier League fue de 58 en la temporada 2021-22.

Con dos rondas por jugar, lo máximo que podría acumular este año es 45.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.