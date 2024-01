El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Cívitas Metropolitano, planteará "un partido de alta exigencia" en el que deberán "competir sin ningún tipo de complejo", ya que los de Diego Pablo Simeone son "muy contundentes" en su estadio.

"Tiene jugadores determinantes en distintos puestos, como Griezmann, que con una acción te puede ganar un partido. Tenemos que estar muy finos, es un partido de alta exigencia en todos los sentidos. Tenemos que ir a competir allí sin ningún tipo de complejo", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que sus números hablan "del potencial que tiene". "Lleva 26 partidos sin perder en su casa, esta temporada, salvo un empate en un partido que acabaron con nueve, son todo victorias. Es un equipo muy contundente. El año pasado nos superaron de una manera muy clara, fueron muy superiores en todos los sentidos. Esto tiene que ser una señal para saber la gran dificultad que va a ser el partido de mañana en cuanto a lo que tú tienes que dar. Va a depender de que nosotros seamos capaces de mantener un nivel alto, ser competitivos, hacer que estén incómodos... Ahí siempre pueden aparecer nuestras posibilidades", indicó.

"Espero que compita como lo hace siempre, al máximo nivel. Cuando juegas domingo, miércoles, domingo, lógicamente habrá partidos en los que los resultados sean más cerrados o las diferencias sean mínimas. Ellos son muy contundentes en su estadio. Es un equipo muy poderoso, que no se rinde nunca y que compite hasta el final. Espero un Atlético de Madrid al máximo nivel. Tienen jugadores muy resolutivos desde el banquillo", continuó.

Preguntado por si el equipo ha enfocado sus objetivos en la clasificación para Europa, el técnico vallisoletano aseguró que el mensaje que manda dentro del vestuario es "el de ser competitivos en cada partido". "Los méritos que vas haciendo durante la temporada son los que marcan tu posición en la tabla. En este momento estamos en una buena situación y estamos más cerca de los puestos de privilegio que de los de abajo, pero esto no significa nada", explicó.

"Es un camino que tenemos que recorrer y ojalá en la parte final de la temporada podamos llegar en esta situación. Tenemos que trabajar en cada partido para tener esta opción abierta, pero la competición es muy larga. Quedan los 17 partidos finales, las sensación es que tenemos que trabajar mucho, hilar muy fino y hacer las cosas muy bien para poder mantenernos en la situación en la que estamos ahora. Nosotros no renunciamos a nada, pero hay que ser consecuentes con saber que es difícil mantener este ritmo de puntaje", expuso.

En otro orden de cosas, Baraja desveló que el defensa portugués Thierry Correia se ha lesionado de gravedad. "Desgraciadamente, ayer tuvo una acción en el entrenamiento y las pruebas que tenemos no han sido buenas. Tiene una lesión en el gemelo y lo vamos a perder durante una temporada", manifestó.

Respecto al mercado de fichajes, aseguró que está "centrado" en el partido ante los rojiblancos. "Es importante no perder la energía en otras cosas. No tengo información definida de las situaciones que se puedan dar. Quedan cuatro o cinco días de mercado y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. La sensación que tengo es que va a haber pocos movimientos", reconoció.

"La situación no es algo que dependa de mí. La plantilla es corta y tenemos que reconvertir jugadores, ponerlos fuera de su posición para tratar de ser competitivos. Eso nos está haciendo mejores a todos, porque es un plus de compromiso, de querer estar, de querer ayudar al equipo. La situación es la que es", dijo. "Por fuera es donde necesitaríamos alguna cosa para reforarnos, pero no tengo el control de la situación. Necesidades tenemos, claro, pero no son de ahora, ya lo hablamos en el final del último mercado. Nos adaptaremos y trabajaremos con la mentalidad que nos tiene que infundir llevar esta camiseta", prosiguió.

Por último, Baraja valoró el cambio de horario del partido. "Es una putada, porque la gente se había organizado su viaje, era un horario muy bueno, 16.15 de un domingo... Es algo que no depende de nosotros. Cuando se toman ese tipo de decisiones siempre hay que valorar las consecuencias, porque estamos evitando que gente con su vida organizada por una decisión... Les han fastidiado la oportunidad de ir a un partido chulo en el Metropolitano. Se tendría que tener más sensibilidad con este tipo de decisiones", finalizó.