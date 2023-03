Rubén Baraja: "Esperaba otra cosa después de tanto tiempo sin ganar fuera de casa"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, se mostró "triste" por la derrota y la mala actuación de su equipo, en el 100 aniversario del club, ante el Atlético de Madrid (3-0), después de "tanto tiempo sin ganar fuera de casa" y sin las "virtudes" de los últimos encuentros desde su llegada.

"Hoy estoy muy disgustado, también porque es el centenario del club. Estoy triste por la sensación que me ha dado el partido. Es verdad que contra el Atlético es un reto difícil pero me hubiera gustado ver al equipo competir de otra manera", dijo en rueda de prensa en el Metropolitano.

"Hay que ser autocrítico en cuanto a lo que hemos visto hoy. No hemos hecho las cosas bien, son cosas que habíamos hablado. Cuando nos hemos podido meter en el partido, el árbitro ha decidido que no era gol y el 2-0 nos ha hecho mucho daño. Esperaba otra cosa después de tanto tiempo sin ganar fuera de casa", añadió.

El técnico 'che' lamentó la mala racha de siete derrotas fuera de Mestalla y confió en que la de este sábado sirva para reaccionar en busca de la salvación. "Es una realidad, no es casualidad, nos tiene que servir. El equipo no se ha relajado, ha sido una cuestión de entender el partido, hemos perdido virtudes de los últimos partidos", dijo.

"Estamos en la pelea como el resto de equipos, sabemos el camino que tenemos que hacer. El inicio de la segunda parte no me ha gustado nada y nos han hecho el 2-0, en la parte final hemos tratado de querer y no hemos podido", añadió.

Por otro lado, Baraja se refirió al 1-1 que anuló el colegiado por una falta de Foulquier en el inicio de la jugada. "Es una acción que no es voluntario, se produce la posible falta y en la siguiente hacemos el 1-1. Cuando no te dan el 1-1, ya no podemos valorar nada más. No estamos teniendo suerte pero ya el partido se ha terminado. El árbitro dice que la jugada siga y el VAR toma la decisión, pero no podemos hacer nada más", afirmó.

Europa Press