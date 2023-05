Rubén Baraja: "También hay que pedir respeto hacia nuestra afición"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, lamentó no poder hablar de fútbol después de la victoria (1-0) ante el Real Madrid, con la polémica en torno al racismo y Vinicius en Mestalla, pidiendo "respeto también" hacia su afición.

"Si por una lado se pide respeto a los jugadores del Real Madrid, también hay que pedir respeto hacia nuestra afición. Estás incitando a que el problema no se solucione. Me da la sensación de que no hemos jugado un partido de fútbol. Hemos sumado tres puntos y de esto es lo que me gustaría hablar a mí", dijo en rueda de prensa.

El técnico 'che' salió ante los medios poco después de que Carlo Ancelotti señalara un racismo general en Mestalla. "Después de lo que pasa en un partido hay determinadas cosas que se pueden decir que no se ajustan a la realidad. El Valencia condena, yo el primero, cualquier insulto racista, pero somos una afición modélica. Había 45.000 personas que han animado, empujado", afirmó.

"Si alguien ha hecho algún comentario que se deba investigar, el Valencia lo va a hacer. Puede haber alguien que se equivoque, hay otra parte que se puede dar. Durante el partido también ha habido gestos que también se puede pedir respeto. Se pueden evitar esas situaciones, gestos despectivos hacia nuestra afición", añadió, refiriéndose a los gestos de 'a segunda' por parte de Vinicius, "gestos muy condenables" también.

"Somos un club señor, puede que haya sido un sector, un grupo o varios aficionados, pero que se juzgue de racista a la afición del Valencia, no es el momento de hacerlo en caliente. Son cosas que no son así. La valoración hay que hacerla en frío", insistió.

Por su parte, el Valencia emitió un comunicado condenando el racismo, después de que el partido estuviera detenido más 10 minutos, con el protocolo contra el racismo iniciado por el árbitro. "El Valencia CF desea condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol", apunta la nota.

"Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia CF. El club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas. Del mismo modo, el Valencia CF condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición", añade.

