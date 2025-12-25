Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud: "Vamos a defender el voto a los 16 años"

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha asegurado que en el borrador de la Ley de Juventud han incluido bajar la edad de voto a los 16 años y ha asegurado que van a "defenderlo" ante la parte socialista del Gobierno para que se mantenga en el texto definitivo porque permitirá crear "una escuela de democracia".

"Nosotros vamos a defenderlo y de manera muy clara también se lo vamos a plantear al socio de gobierno, que el voto a los 16 tiene que estar en este texto", ha subrayado Pérez, en una entrevista concedida a Europa Press.

Pérez ha advertido de que "no es una ocurrencia" del Ministerio de Juventud pues en otros países ya está implantado. "El comisario europeo de juventud es un férreo defensor del voto a los 16 años. Por lo tanto, no es una ocurrencia nuestra sino que es una realidad de los debates que tenemos el conjunto de países de Europa", ha precisado.

Esta ley comenzó siendo "un folio en blanco" y se ha nutrido de "más de 400 folios de aportaciones de muchísimas entidades" --porque han querido que sea un proceso participativo--. Actualmente, el borrador está siendo trabajado con el resto de ministerios.

Pérez ha asegurado que abrir el voto a los 16 años supone crear "una escuela de democracia", sobre todo, en un momento de "desafección con los valores democráticos". En todo caso, ha puesto en duda que exista una "derechización de los jóvenes" y ha puesto en valor la "mayor sensibilidad" de estos en temas como el clima, la salud mental o sus valores positivos, siendo "la generación que menos alcohol y menos drogas consume".

FIDELIZACIÓN DE LA EXTREMA DERECHA

"De los jóvenes que sí tienen claro que quieren votar, sí que está habiendo una fidelización de la extrema derecha. No de todos los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que dicen que no saben si votarían, en primer lugar, que es lo que nos debería de preocupar", ha puntualizado.

En este contexto, ha advertido del "ideario populista fácil y muchas veces demagogo que utiliza la extrema derecha". "Detrás de la extrema derecha están los grandes acaparadores de vivienda que son los que expulsan a los jóvenes; detrás de la extrema derecha no está ninguna solución para los jóvenes", ha avisado.

REDES SOCIALES A PARTIR DE LOS 16 AÑOS

Por otro lado, sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en Australia, el secretario de Estado de Juventud se ha mostrado de acuerdo en el rango de edad pero no en la prohibición total.

"Al final se va a demostrar que la prohibición a los 16 no solventa el problema del entorno digital. Seguimos teniendo el mismo problema con OnlyFans, seguimos teniendo el mismo problema de padres que abren cuentas para sus hijos porque piensan que es la manera con la que ellos socializan. Nosotros creemos mucho más en el acompañamiento, en el control del sector tecnológico y de los suministradores de contenido digital", ha precisado.

De hecho, cuenta que actualmente en España, los menores de 14 años no pueden abrir una cuenta en una red social, ni siquiera en Whatsapp (porque la ley les prohíbe ceder sus datos a una empresa privada --"y las redes sociales no son ONG ni hermanitas de la caridad") y, sin embargo, muchos padres lo desconocen y abren cuentas para sus hijos.

Por ello, insiste en que "hasta los 16 años los menores no deben tener redes sociales y, si las tienen, que no haya interacciones con adultos" pero añade que la solución "tampoco" es la "prohibición total" porque los niños y jóvenes también tienen "una serie de derechos digitales" como el derecho a la formación en el ámbito digital y a la interacción social.

Así, con la ley de protección a la infancia en los entornos digitales, Juventud e Infancia quiere poner el "foco" en las tecnológicas, obligándolas, por ejemplo, a contar con herramientas de verificación de edad.

La ley superó su primer examen en el Congreso el pasado mes de septiembre y Pérez confía en que salga adelante con un "amplio consenso" similar al que tuvo la Ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI) en la pasada legislatura.

Así, se ha mostrado convencido de que la reciente ruptura anunciada por Junts no afectará a la aprobación de esta norma y prevé que el texto mejorará a través de enmiendas.

LA IA, EN LA LEY DE ENTORNOS DIGITALES

"Cuando empezamos con el texto intuíamos que la Inteligencia Artificial iba a romper los marcos con los que nos movíamos. Hablamos y tuvimos en el comité de expertos al equipo jurídico que apoya a los padres de Almendralejo --cuyas hijas fueron víctimas de un 'deepfake' de carácter pornográfico--. Eso ahora se multiplica por mil un año y medio después", reconoce Pérez.

Por otra parte, preguntado por las altas tasas de pobreza infantil en España --más de 2,7 millones de menores sufren pobreza o están en riesgo de caer en ella--, el secretario de Estado ha puesto en valor que los trabajos del Pacto de Estado contra la pobreza "están muy avanzados" y ha indicado que "el hecho de no haber presupuesto no limita" la posibilidad de generar recursos para combatir este problema. Por ello, ha subrayado que han empezado a trabajar con el Ministerio de Hacienda.

"Estamos en uno de los niveles de recaudación más grandes que ha tenido el Estado español. Se recauda mucho y, por urgencia, se generan muchas partidas. En concreto, hemos generado más de 10.000 millones de euros para urgencias en materia de defensa y en compromisos con la OTAN. Por lo tanto, no hay nada para nosotros que impida desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista también de la fiscalidad del Estado, poder dotar de recursos para crear un escudo social y dentro de ese escudo social una parte muy sensible es la lucha contra la pobreza infantil", ha argumentado.

Además, ante "los nuevos vientos políticos" en Europa que "amenazan la existencia del Fondo Social Europeo, que ha financiado muchos programas de lucha contra la pobreza en España", Pérez ha invitado a "responder con una acción audaz: aprobar en esta legislatura la prestación universal por crianza". "Es una solución que requiere exclusivamente una voluntad política, no hay un problema presupuestario para aplicarla, se puede hacer gradual", ha matizado.

En cuanto a la ampliación de la ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, el Ministerio de Juventud e Infancia ya tiene listo el texto y se encuentra a la espera de las aportaciones finales del Ministerio de Justicia, según avanzó recientemente la ministra Sira Rego.

"Estamos ya en los últimos trabajos", ha precisado el secretario de Estado, al tiempo que ha añadido que tenía "serias necesidades de modificación", por ejemplo, para desarrollar la figura del coordinador de bienestar en el ámbito educativo.

"La LOPIVI había hecho una propuesta muy inteligente de la figura del coordinador de bienestar, que como vemos no está desarrollándose en toda su plenitud en el ámbito educativo", ha indicado. En concreto, ha subrayado que muchos docentes denuncian que, en la práctica, al tener carga lectiva y tutorías, no tienen tiempo para dedicarse a la figura preventiva.

Entre otras medidas que incorpora el texto, se elimina el límite de 12 años para que las personas menores de edad sean escuchadas de manera obligatoria en los procesos que les afecten. "La violencia vicaria avanza de una manera insostenible", ha advertido Pérez. "El hecho de escuchar a un menor en todos los casos, independientemente de su edad, creo que tiene un recorrido muy importante, y en eso es lo que estamos hablando con Justicia", ha explicado.

A la vista de estas iniciativas, Pérez considera que "para un ministerio pequeño" como el suyo "y con un presupuesto exiguo", han conseguido "hacer una guerra importante contra ese discurso de la extrema derecha y la derecha" que decían que llegaban "para ocupar una parrilla de ministerios sin más".