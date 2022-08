Rubi: "Sadiq estará en el once ante el Madrid a no ser que tropiece mañana y se caiga"

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó que el delantero nigeriano Umar Sadiq, quien podría salir próximamente rumbo a otro equipo de LaLiga Santander, jugará de inicio este domingo en la primera jornada de la competición ante el Real Madrid, lo que supone el regreso del conjunto andaluz a Primera División.

"No sé cómo va a acabar el tema de los que no están inscritos, pero Sadiq y Ramazani ya lo están. Entrenan con total normalidad y están disponibles al cien por cien. Sadiq estará en el once el domingo a no ser que tropiece mañana y se caiga. Eso ya está todo hablado", explicó Rubi este viernes en rueda de prensa.

Sobre su primer rival, el técnico catalán reconoció el sueño cumplido de jugar partidos de este calibre. "Hemos soñado tanto en jugar partidos como este que para nosotros no es ir al dentista. No es un buen planteamiento, pero la gente te disculpa si no ganas, así que vamos muy tranquilos. Es una oportunidad muy, muy grande para futbolistas que el año pasado estaban jugando en Segunda División", apuntó.

"El aliciente es muy grande porque pasarían de ser futbolistas que jugaban en Segunda a ser los más famosos del mundo al menos durante un día. No tengáis dudas de que tenemos armas para ello", añadió Rubi, quien resaltó que los 'grandes' pierden "muy pocos partidos".

"Estoy intentando que los jugadores vean que las víctimas están en el cementerio. Si vamos de víctimas, malo. Hay un máximo respeto, pero hay que hacer nuestras cosas. Dentro del vestuario no estamos pensando en la grandeza del rival, sino que es una oportunidad histórica", matizó.

En esta línea, el entrenador del Almería afirmó que la clave es hacer un partido que roce la perfección. "Hemos trabajado mucho para partidos como este y vamos a ir a ganar. No hay victorias ante estos rivales sin un partido casi perfecto, tanto defensiva como ofensivamente. No basta con hacerlo bien sólo en un apartado".

Sobre el mercado de fichajes, Rubi mostró su inquietud al depender del futuro de algunos jugadores, que podrían abandonar el equipo en los próximos días. "Tenemos el vestuario un poco intranquilo, que llegue el 31 de agosto. Tener un jugador y que se pueda ir por ofertas o que haya futbolistas que están siendo ofrecidos por sus agentes a otros equipos genera un desconcierto tremendo", expuso.

Preguntado por la evolución de la plantilla desde el inicio de pretemporada, el técnico destacó la irregularidad y el proceso de construcción. "Eso lo notas en el estado de forma de los jugadores, en el día a día de los entrenamientos. Se ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí y no podemos perder la categoría. Hay que dar tiempo a los futbolistas y a la confección de la plantilla", indicó.

"Estamos en una liga que no tiene nada que ver con Segunda División porque aquí los roles están muy definidos. Nos queremos rebelar a eso. La ambición la vamos a tener siempre, pero la realidad te dice que es muy complicado y que en caso de conseguirlo, te complica la jornada siguiente, por ese exceso de agitación. Pero nosotros estamos para trabajar eso", sentenció.