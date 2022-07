Rubiales: "Con las mismas herramientas los equipos femeninos consiguen el máximo"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, reconoció que una vez que han dotado a los equipos masculinos y femeninos de las "mismas herramientas" se demuestra que el fútbol femenino puede conseguir "el máximo", tras ver ganar a la absoluta femenina en su estreno en la EURO 2022 y, este sábado, tener a la Sub-19 en la final de la Eurocopa de la categoría.

"Cuando se les dota de las mismas herramientas a hombres y mujeres nos damos cuenta de que los equipos femeninos son capaces de conseguir el máximo, y estoy muy orgulloso de haber tomado esas decisiones que por otro lado son justas", aseguró en declaraciones facilitadas por la federación.

Rubiales recordó que previamente a su llegada no había tal condición de igualdad. "Cuando llegamos no había igualdad en los equipos masculino y femenino, no tenían el mismo 'staff' ni a nivel técnico ni médico, no tenían sus nutricionistas y las expediciones y viajes no eran iguales", reconoció.

Por otro lado, celebró el triunfo por 4-1 ante Finlandia en el estreno en la EURO absoluta. "Estoy muy contento por el partido, por cómo el equipo se repuso, por cómo nuestra selección, después de encajar ese gol demostró su superioridad con su estilo. Con golpes importantes, como la pérdida de Alexia y antes de Jenni y Salma. Las jugadoras, el cuerpo técnico, todo el mundo estuvo sensacional, y estamos muy felices", celebró.

Y en cuanto a la final de la EURO Sub-19, este sábado contra Noruega en la República Checa, aseguró que acude presencialmente a la cita con ilusión. "Esto es de todos, es un logro ya estar en la final y vamos a Ostrava dispuestos a ganar. Si no es así, estaremos igualmente orgullosos pero la ilusión nadie nos la quita", manifestó.

"Es un día histórico, si somos capaces de traernos el entorchado europeo sería maravilloso para la RFEF y para todo el fútbol español, para las futbolistas, clubes y federaciones territoriales, que tanto trabajan", reiteró en este sentido.