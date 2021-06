Rubiales: "Luis Enrique va a estar con nosotros el tiempo que quiera"

El presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, respald√≥ este mi√©rcoles al seleccionador Luis Enrique Mart√≠nez al afirmar que seguir√° ocupando el banquillo nacional "el tiempo que quiera" tras la goleada a Eslovaquia (0-5) que dio a 'la Roja' el pase a los octavos de final de la Eurocopa.

"Estoy contento. En los otros partidos no hab√≠amos encontrado justicia en el resultado y hoy el equipo ha jugado muy bien y ha hecho muchos goles. No entiendo que tengamos que cerrar ninguna boca, todo el que quiera a Espa√Īa y a la selecci√≥n quiere resultados como el de hoy. A m√≠ me gustar√≠a que nos apoyara todo el mundo independientemente de que uno sacara una alineaci√≥n u otra", explic√≥.

"Es una victoria importante para todos, Luis Enrique es el gran l√≠der de la selecci√≥n y tengo plena confianza en √©l. Es una gran suerte tenerlo a mi lado porque es un entrenador 'top' con un curr√≠culum que pocos entrenadores tienen. ¬ŅRenovaci√≥n? Lo hemos estado hablando y √©l va a estar con nosotros todo el tiempo que quiera", a√Īadi√≥.

Además, Rubiales aseguró que ha "disfrutado mucho" y que todo el mundo que está a su alrededor le dice que está "tranquilo". "Nosotros podemos ganar a cualquiera", sentenció antes de referirse a Croacia. "Sabíamos que en octavos nos íbamos a enfrentar a una gran selección y queremos seguir haciendo las cosas bien y mantener esta línea", zanjó.

Europa Press