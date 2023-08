El presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, asegur√≥ este viernes que "se est√° ejecutando un asesinato social" ante su persona, ya que se le est√° "tratando de matar", al mismo tiempo que explic√≥ que el beso a la jugadora Jenni Hermoso fue "espont√°neo, mutuo y consentido".

"Aunque se est√© vendiendo otra cosa, no hay deseo y no hay posici√≥n de dominio (en el beso). Aunque se est√© vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que est√°n dominados o vendiendo pleites√≠a al se√Īor Tebas, como los que est√°n rindiendo pleites√≠a al falso feminismo, que es una gran lacra en este pa√≠s. Fue un beso espont√°neo, mutuo, euf√≥rico y consentido, que esta es la clave, esta es la clave de todas las cr√≠ticas", explic√≥ Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.

El mandatario defendi√≥ que tiene "una gran relaci√≥n con todas las jugadoras" y "todos los miembros de la expedici√≥n" espa√Īola en el Mundial, con los que form√≥ "una familia durante m√°s de un mes". "Tuvimos momentos cari√Īos√≠simos en esta concentraci√≥n", agreg√≥.

"Jenni dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota, del no pasa nada, empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, eso es falso, se está ejecutando un asesinato social a mí, se me está tratando de matar", denunció Rubiales.