Rubiales: "Marruecos jugará en casa, es la selección de todo el mundo árabe"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que Marruecos será un rival "muy difícil" en los octavos de final del Mundial de Catar, ya que tiene "una mentalidad muy europea" y jugará con el favor del público como representante "de todo el mundo árabe", además de asegurar que hablarán con Luis Enrique de su continuidad tras la cita mundialista.

"Jugamos un partido muy difícil fuera de casa, porque Marruecos es la selección de todo el mundo árabe, pero estoy convencido de que vamos a ganar", declaró ante los medios de comunicación en Catar. "Marruecos es una selección dura, fuerte, con una mentalidad muy europea", añadió.

Además, explicó que los futbolistas de 'la Roja' están "concentrados" a pesar de acabar "hundidos" el partido ante Japón. "Sí que hemos notado una conexión fuerte con la afición, que espero que este último traspiés no rompa; seguramente ha generado desilusión, pero estoy seguro de que la gente se repondrá y en el partido contra Marruecos van a salir a tope", indicó.

"Fue un varapalo duro no poder ganar a Japón, pero el fútbol tiene estar cosas y cuanto antes nos suceda, mejor. Ojalá recuperemos el camino de nuestro juego y, sobre todo, los resultados", señaló. "Tuvimos una desconexión de 5-10 minutos y eso nos penalizó. Vamos a mirarnos a nosotros mismos y a ver que estamos mejor que las selecciones que se han marchado. No es consuelo, los jugadores estaban hundidos y abatidos tras el partido, pero ya estamos ahí. Vamos a borrar, el fútbol es una apisonadora, es constante, y ahora tenemos posibilidades de recuperar la senda de la victoria y luchar por llegar a la final", apuntó.

A pesar de que durante tres minutos España estuvo eliminada, el máximo mandatario de la RFEF aseguró que siempre confió. "No me vi fuera, porque uno siempre tiene fe. Había nerviosismo, te planteas la desilusión que puede generar a millones de personas. Estábamos preocupados, pero finalmente ganamos y tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos", expresó.

También restó importancia al hecho de que Luis Enrique reconociese que no se enteró del gol de Costa Rica que les dejaba momentáneamente fuera. "No se lo dirían, quedaba mucho tiempo por delante. Yo me doy cuenta porque en el campo la gente lo percibe. Fue poco tiempo. Estoy agradecido a que los jugadores, en el primer partido, no bajaran los brazos y siguieran marcando goles; la mejor manera de respetar a un rival es hacer los máximos goles posibles, eso es lo que nos ha llevado a estar en la segunda ronda", subrayó.

"Hemos tenido momentos excelsos, materializando las ocasiones, y otros momentos en los que no nos hemos encontrado, que se nos han encerrado atrás; hemos tenido problemas parecidos a los de la fase de clasificación. Pero el equipo tiene argumentos", afirmó.

En otro orden de cosas, Rubiales se mostró satisfecho con las explicaciones de la FIFA para no anular uno de los goles nipones ante España. "Pienso que el gol que nos mete Japón es legal, que no llega a salir. Es una jugada que vemos muy a menudo y que es muy difícil. Es gol, se ve desde arriba, se aprecia que no ha salido todo el balón. Nada que objetar", manifestó.

"hablaremos con luis enrique tras el mundial"

Por otra parte, no cree que el hecho de quedar segundos de grupo les vaya a evitar más problemas que si hubiesen ido por el otro lado del cuadro. "¿Evitar a Brasil o no? Nunca se sabe. El partido contra Japón nos tiene que enseñar que no hay ningún enemigo pequeño, a pesar de que sabíamos que Japón era una gran selección; en categorías inferiores nos los encontramos siempre en semifinales de los Mundiales, y eso llega al primer equipo. El camino bueno será si hemos llegado el día 18 a la final", expuso.

"Todos los que estamos aquí sumamos fuerza para visualizar el día 18 a Sergio Busquets levantando esa Copa. Es muy difícil, son 211 federaciones en el mundo y solo una selección consigue hacerlo. Tenemos posibilidades a pesar de que hemos tenido un traspiés. Tenemos un grupo que es capaz de ganar a cualquiera y va a ser mejor en cada partido", prosiguió.

Sobre la continuidad del técnico asturiano, Rubiales no quiso adelantar acontecimientos. "Después del Mundial lo hablaremos. Estamos muy contentos con él y él en la selección, pero los análisis se hacen cuando termina la competición. Él fue el primero en transmitirnos que quería hablar tras el Mundial y tanto Molina como yo estamos de acuerdo. Cuando llegue el momento, lo hablaremos", declaró.

Además, considera que el preparador gijonés asume gran parte de la presión del grupo. "La presión está y la responsabilidad existe. Él las lleva con una sonrisa y con mucha personalidad. Eso viene bien al grupo para que los futbolistas se abstraigan y creo que canaliza de manera directa el 90% de la presión. Es positivo", señaló.

