Rubiales: "Queremos en las selecciones a futbolistas comprometidos, que quieran estar incondicionalmente"

El presidente de la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF), Luis Rubiales, afirm贸 este martes que quieren que a la selecci贸n femenina vayan futbolistas "comprometidas" y que quieran estar en el equipo "incondicionalmente", mientras que reconoci贸 que no le pon铆a "buena nota" al rendimiento en el Mundial de Catar y que est谩 esperanzado con Luis de la Fuente, un t茅cnico que "no se apelmaza" en una idea.

"El tema de 'las 15' se zanja, en cuanto a mi forma de pensar, con una frase que vale para los y las futbolistas: nosotros desde la RFEF queremos en la selecci贸n a futbolistas comprometidos y comprometidas, no que quieran ir a un Mundial o a una EURO, que quieran estar incondicionalmente", advirti贸 Rubiales en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Loter铆as y Apuestas del Estado, DAZN, Repsol y Unicaja Banco.

El dirigente dej贸 claro que 茅l habla "con todo el mundo que quiere hablar" y que tambi茅n lo ha hecho con Alexias Putuelas, cuya postura parece m谩s cercana a la de las 15 que han renunciado a ir, a la que felicit贸 por su segundo 'Bal贸n de Oro'. "Otra cosa es que hubiera pasado algo. Se lleg贸 a especular con algunas cuestiones, pero a m铆 se me ha transmitido que el trato (de Jorge Vila) siempre ha sido exquisito", apunt贸.

De cara al Mundial de este verano, record贸 que "es muy dif铆cil" ganar un torneo as铆 donde "con un mal d铆a te vas a casa", y pidi贸 "respeto por las que ha seguido viniendo" al combinado nacional. "Han conseguido auparnos al sexto puesto del ranking FIFA. Hay que hablar de las 23 que empataron contra Suecia y que ganaron a Estados Unidos", indic贸,

"La RFEF ya dijo que quien quiera venir lo considerar谩 el seleccionador. Vamos a ir al Mundial con ilusi贸n y con humildad porque es nuestro tercer Mundial. El plan estrat茅gico deportivo que cerramos hace un par de a帽os para el f煤tbol femenino nos pon铆a en una posici贸n dominante en 2026. Ahora somos capaces de ganar a cualquiera", sentenci贸 Rubiales.

En cuanto a la selecci贸n masculina, lament贸 que en Catar no saliesen las cosas. "Los que nos dedicamos al f煤tbol sabemos que por detalles se puede pasar o no pasar y me acuerdo del poste de Sarabia (ante Marruecos en octavos). En ocasiones no s贸lo basta el trabajo y nos ha faltado algo", confes贸.

"de la fuente tiene la filosof铆a de toque, pero no se apelmaza"

"Era el momento de finalizar una etapa que ha sido muy productiva y con esa valent铆a (de Luis Enrique) de hacer debutar a jugadores de 17, 18 a帽os que ser谩n importantes en la pr贸xima d茅cada. No le pongo una buena nota al paso por el Mundial, pero tenemos una base para que ahora tratemos de buscar poco a poco los objetivos de clasificar a la Eurocopa de 2024 y la fase final de la Liga de Naciones, a ver si conseguimos algo importante", a帽adi贸 el mandatario federativo tras el cambio del asturiano por Luis de la Fuente.

En este sentido, subray贸 que el riojano "es un magn铆fico entrenador, que cumple al cien por cien los requisitos para ser seleccionador" y que mantiene "una relaci贸n fant谩stica" con Luis Enrique, al que agradeci贸 "su implicaci贸n y su trabajo". "La decisi贸n de cambiar fue un谩nime, hubo un informe deportivo con el que estaba de acuerdo y fue todo muy r谩pido. Nunca hubo otro candidato que Luis de la Fuente", remarc贸.

Ahora, Rubiales sabe que para enganchar a la afici贸n "la p贸cima m谩gica es ganar". "Si adem谩s se juega bien, mejor, pero M谩laga se va a volcar (en la visita de Noruega el 24 de marzo) y Luis por donde pasa genera seguidores. Hay un gran bloque que va a continuar y el pondr谩 alguna pincelada o hombres que quiere recuperar. El 80, 90 por ciento de jugadores ha pasado por sus manos y eso es una garant铆a", coment贸.

De cara a la 'F4' de la Liga de Naciones, s贸lo quiere sentirse "orgulloso" cuando acaben los partidos. "Conozco a Luis desde hace muchos a帽os y su filosof铆a es de toque, pero no se apelmaza y va a buscar los mejor, tambi茅n cree en la libertad del jugador", detall贸 el presidente de la RFEF.

En el futuro est谩n los Juegos Ol铆mpicos de Par铆s y Rubiales confes贸 que no pod铆a "elegir" entre preferir que est茅 la masculina o la femenina. "Me gustar铆a que estuviesen las dos", zanj贸, reconociendo que la plata de Tokyo 2020 fue un "resultado fant谩stico" y que fue De la Fuente el que "tard贸 m谩s que nadie en disfrutarla".

"el mundial de 2030 es un reto positivo"

Y a largo plazo, se refiri贸 a la candidatura junto a Portugal y Ucrania para albergar el Mundial de 2030. "Es una carrera que vamos a correr hasta el final. Nuestra candidatura ser谩 la m谩s potente y ser铆a fant谩stico conseguirlo, pero tenemos que luchar y es un reto positivo", advirti贸.

"Vamos bien y la expectativa siempre es alta, pero debemos tener una dosis de humildad porque el resto de candidaturas nos van a poner las cosas muy dif铆ciles, pero yo quiero generar esa ilusi贸n", asegur贸 Rubiales, que confirm贸 que el pr贸ximo d铆a 20 recibir谩n una visita de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, para apoyar la candidatura, que un d铆a despu茅s se reunir谩 para ir decidiendo sus sedes.

