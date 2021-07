Rubiales: "Tenemos muchas opciones de organizar el Mundial 2030, nos lo merecemos y podemos"

El presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que la candidatura conjunta de Espa√Īa y Portugal para organizar el Mundial 2030 tiene "muchas opciones" de triunfar y ha pedido a "los que piensan que el f√ļtbol solo es darle patadas al bal√≥n" que entiendan que "Mundial podr√≠a ser uno de los mejores productos para el pa√≠s despu√©s de una pandemia".

"Tenemos muchas opciones de poder organizar el Mundial 2030. A ver si entre todos, lo que nos gusta el f√ļtbol y los que piensan que el f√ļtbol solo es darle patadas al bal√≥n, lo conseguimos entendiendo que es bueno para el pa√≠s. El Mundial'82 ya queda lejos, nos merecemos y podemos organizar un nuevo Mundial", reclam√≥ Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Liberbank, Loter√≠as y Apuestas del Estado y Repsol.

El presidente pidiendo que "no se vea a los futbolistas como unos privilegiados". "Gracias a ellos hemos sido capaces de tener una sede de la Eurocopa que ha generado cientos de millones de euros en una zona de Andalucía. El Mundial de Portugal podría general miles de millones de euros para la sociedad. Hay que mirar las cosas en clave de Estado y el Mundial podría ser uno de los mejores productos para el país después de una pandemia", abundó.

Por otra parte, se refirió al sistema de videoarbitraje VAR opinando que "tiene muchas cosas buenas, pero no es perfecto". "Eso los árbitros lo asumen con plena naturalidad. El VAR ha ayudado muchísimos a mejor, ahora es más difícil se tiren en el área, es muy difícil que haya una agresión... Ha aportado muchos a los valores del deporte. Tenemos unos árbitros que son, sin lugar a dudas, los de más alto nivel del mundo. Ellos asumen que como mucho pueden empatar, que nunca ganan", se sinceró.

En cuanto a las √ļltimas elecciones a la presidencia de la RFEF, aclar√≥ que "lo que dijo Casillas no es real", ya que se trata de "un proceso tutelado y muy exigente". "Si algo tuvieron esas elecciones fueron parones muy extra√Īos y denuncias extra√Īas, pero se super√≥ todo y hemos conseguido estar m√°s unidos que nunca", asegur√≥ el exfutbolista, quien por el momento no piensa en una fecha para dejar el cargo en el futuro.

"Si no hay limitación de mandatos en la política, no tendría sentido que la hubiera en el deporte. Al deporte se le debe dar la autonomía que merece. El anteproyecto de Ley del Deportes es ambicioso, modernizador y valiente. Los dos grandes partidos de la nación actuarán con responsabilidad y se pondrán de acuerdo", valoró.

Por otra parte, Rubiales fue muy cr√≠tico con la situaci√≥n en AFE, sindicato que √©l mismo presidi√≥ en el pasado. "Aganzo y yo ten√≠amos una relaci√≥n personal que nos es la misma y no lo podemos negar. Yo quiero mucho al sindicato, pero estoy muy preocupado por sus √ļltimas elecciones. Llegaron votos en cajas a un notario cuando el reglamento electoral dice que ten√≠an que llegar directo al notario. Y como afiliado me gustar√≠a saber c√≥mo es posible que haya votos repetidos, porque han aparecido dos votos de alg√ļn futbolistas. Estas irregularidades, que est√°n siendo investigadas, son graves y tiene que haber respuestas. Cada respuesta posible que me doy es m√°s horrible que la anterior", lament√≥.

Por √ļltimo, celebr√≥ la reciente profesionalizaci√≥n del f√ļtbol femenino. "Nuestro Gobierno, con buen criterio y valent√≠a, ha entendido que es el momento de darle un empuj√≥ al f√ļtbol femenino. Hay muchas dificultades y muchas cuestiones que hablar, pero vamos a trabajar codo con codo con el CSD para que esto salga y estamos agradecidos por esa valent√≠a", concluy√≥.

