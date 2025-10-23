Rubio advierte de que la anexión de Cisjordania pone en peligro el plan de Trump para Gaza

Por Simon Lewis y Alexander Cornwell

WASHINGTON/TEL AVIV, 23 oct (Reuters) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que el movimiento de la Knéset israelí hacia la anexión de Cisjordania ocupada amenazaría el plan del presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza, que hasta ahora ha un alto el fuego inestable.

"Quiero decir, pero obviamente creo que el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos en este momento, y creemos que es potencialmente amenazante para el acuerdo de paz", dijo Rubio a los periodistas a última hora del miércoles antes de partir hacia Israel.

La visita de Rubio a Israel, anunciada el miércoles por el Departamento de Estado, es la última de un alto representante estadounidense que intenta mantener viva la frágil tregua entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, llegó a Israel esta semana y se reunió el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Está previsto que se reúna el jueves con el ministro de Defensa, Israel Katz, y con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, antes de partir.

El Departamento de Estado dijo que Rubio visitaba Israel para apoyar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza. Un proyecto de ley que aplica la legislación israelí en la Cisjordania ocupada, una medida equivalente a la anexión de tierras que los palestinos quieren para un Estado, obtuvo la aprobación preliminar del Parlamento de Israel el miércoles. Unos 700.000 colonos israelíes viven en asentamientos repartidos por el territodio de Cisjordania ocupado por Israel. Las Naciones Unidas y gran parte de la comunidad internacional consideran que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional.

Sin embargo, el Gobierno de Israel aduce conexiones bíblicas e históricas con Cisjordania, territorio que considera disputado, y se opone a la creación de un Estado palestino.

Los asentamientos son que durante décadas se ha considerado un obstáculo importante para la paz en Oriente Próximo.

La votación fue la primera de las cuatro necesarias para aprobar la ley y coincidió con la visita de Vance a Israel, un mes después de que el presidente Donald Trump dijera que no permitiría que Israel se anexionara Cisjordania.

El partido Likud de Netanyahu no apoyó la legislación, presentada por legisladores ajenos a su coalición gobernante y aprobada por 25 votos a favor y 24 en contra de 120 legisladores.

Un segundo proyecto de ley de un partido de la oposición que proponía la anexión del asentamiento de Maale Adumim, cerca de Jerusalén, fue aprobado por 31 votos a favor y 9 en contra.

El Gobierno de Netanyahu había estado considerando la anexión como respuesta a una serie de aliados occidentales que reconocieron un Estado palestino en septiembre, pero pareció desechar la medida tras las objeciones de Trump.

La construcción de asentamientos se ha expandido rápidamente desde 2022, cuando el Gobierno de Netanyahu llegó al poder. Es el más derechista de la historia de Israel, con varios legisladores ultranacionalistas.

Los Emiratos Árabes Unidos, el país árabe más prominente en establecer lazos con Israel bajo los llamados Acuerdos de Abraham negociados por Trump en su primer mandato, advirtió el mes pasado que la anexión en Cisjordania era una línea roja para el estado del golfo Pérsico.

El alto representante emiratí Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los EAU, dijo el miércoles en la Cumbre del Golfo Reuters NEXT en Abu Dabi que creía que el estado del golfo había evitado la anexión.

El asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, discutió el miércoles los acontecimientos relacionados con el alto el fuego en Gaza y los esfuerzos para consolidarlo con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, informó la agencia de noticias estatal emiratí WAM.

La reunión en el país del golfo se produjo tras una visita de Witkoff y Kushner a Israel. (Información adicional de Ahmed Elimam; redacción de Michael Georgy; edición de Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)