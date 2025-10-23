Rubio advierte que planes de anexión de Israel en Cisjordania “amenazan” el acuerdo en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el miércoles antes de partir hacia Israel que los nuevos pasos del Estado hebreo hacia la anexión de Cisjordania "amenazan" el acuerdo de paz en Gaza promovido por el presidente Donald Trump.

Altos funcionarios de Washington se suceden en Israel para intentar consolidar el frágil alto el fuego tras dos años de guerra. Sus esfuerzos se vieron sacudidos más temprano por una votación del Parlamento israelí que abre la vía a una extensión de su soberanía a una colonia al este de Jerusalén y, más ampliamente, a toda Cisjordania.

Ese plan "amenaza" el alto el fuego en Gaza y sería "contraproducente", alertó el jefe de la diplomacia estadounidense antes de salir de Washington. "No es algo que podamos apoyar por el momento", subrayó.

Antes que Rubio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció el miércoles en Jerusalén tras una reunión con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que los próximos pasos del acuerdo de tregua, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamás y la reconstrucción de Gaza, serán "muy difíciles".

Rubio se reunirá con Netanyahu el viernes, según el gobierno israelí.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre basado en un plan propuesto por Trump, pareció tambalearse el domingo tras mortales enfrentamientos en Gaza y las acusaciones mutuas de violaciones de la tregua.

La primera fase del acuerdo prevé, además del cese al fuego, la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- en manos de Hamás desde su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó el conflicto.

También la retirada israelí de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria para la población de Gaza.

El 13 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos. También debía devolver en esa fecha 28 cadáveres de cautivos, pero hasta ahora solo entregó 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva israelí lanzada en represalia por el ataque del grupo proiraní.

- "Muy difícil" -

Israel ha devuelto a cambio 195 cuerpos de palestinos y sus fuerzas se han replegado en algunas zonas de Gaza, pero siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio palestino y lo mantienen sitiado.

Según la ONU, la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente.

Las fases posteriores del plan de Trump prevén una nueva retirada israelí de Gaza, que Hamás deje las armas, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción del territorio, entre otras cosas.

"Tenemos ante nosotros una tarea muy, muy difícil, que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, mejorar la vida de la población de Gaza, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros amigos en Israel", aseguró Vance.

El día anterior, descartó el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno y afirmó que está buscando países dispuestos a contribuir con este esfuerzo militar.

Hasta ahora, Hamás se ha negado a considerar su desarme y sus combatientes han retomado el control de zonas de Gaza tras la tregua, enfrentándose a grupos armados que acusa de "colaborar" con Israel.

Netanyahu, que quiere expulsar a Hamás de Gaza, donde el movimiento tomó el poder en 2007, abogó por "una visión completamente nueva" sobre "cómo tener un gobierno civil, cómo garantizar la seguridad".

- "Prefiero morir" -

En La Haya, la Corte Internacional de Justicia declaró el miércoles que Israel, como potencia ocupante, tenía la obligación de "garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia". El Estado hebreo rechazó este dictamen.

En el sur de la Franja de Gaza, el ejército israelí lanzó folletos en los que pedía a los habitantes de algunas zonas de Jan Yunis que se alejaran de "la línea amarilla", el límite de repliegue de las tropas israelíes.

"Estoy cansado de ser desplazado, muy cansado. Prefiero morir, como mi hijo, que cayó mártir. Es más digno morir", expresó Riad Anza, un habitante obligado a marcharse.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales.

La ofensiva de represalia de Israel deja 68.234 fallecidos en Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás.

