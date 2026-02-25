Rubio afirma que Irán se niega a hablar de su programa balístico

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró este miércoles que Irán "se niega" a hablar de su programa balístico y que esto supone "un gran problema", antes de nuevas conversaciones previstas el jueves en Ginebra.

"El presidente Donald Trump desea soluciones diplomáticas. Las prefiere ampliamente. Por lo tanto, no calificaría el día de mañana más que como una serie de conversaciones que, espero, serán productivas, pero al final tendremos que hablar de otros temas además del programa nuclear", declaró Rubio durante una conferencia de prensa en San Cristóbal y Nieves.

"También es importante recordar que Irán se niega a hablar con nosotros sobre los misiles balísticos, o a hablar de ello con cualquiera, y eso es un gran problema", dijo.