Rubio afirma que la división de Gaza será temporal

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el sábado que no prevé una división permanente de Gaza, a pesar de que las tropas israelíes permanecen en una zona prioritaria para la reconstrucción.

En virtud de un alto el fuego negociado por Estados Unidos, las fuerzas israelíes se han retirado a una "línea amarilla", lo que les deja con el control de aproximadamente la mitad de Gaza.

Rubio afirmó que una fuerza internacional, que Estados Unidos y mediadores regionales están intentando construir, se movilizaría para reforzar la seguridad en todo el territorio palestino.

"Creo que, en última instancia, el objetivo de la fuerza de estabilización es mover esa línea hasta que, con suerte, cubra toda Gaza, lo que significa que toda Gaza estará desmilitarizada", declaró Rubio a periodistas en el avión que lo lleva de Israel a Catar.

"Cuanto más se desmilitarice Gaza, cuanto más se elimine el terrorismo de Gaza, más se parecerá a una zona verde, y esa línea se moverá", concluyó.

"Ese es el plan a largo plazo. Los israelíes han dejado muy claro que no tienen ningún interés en ocupar Gaza".

Rubio dijo también que se prevé que el general Dan Caine, el oficial de mayor rango de Estados Unidos, visite Israel la semana próxima.

