Rubio afirma que licencia petrolera para Chevron en Venezuela expirará el 27 de mayo

WASHINGTON, 22 mayo (Reuters) - La licencia estadounidense a la petrolera Chevron para operar en Venezuela expirará el 27 de mayo como estaba previsto, informó el secretario de Estado Marco Rubio en su cuenta de X, a pesar de las recientes negociaciones entre funcionarios de Washington y Caracas.

La licencia expirará la próxima semana, una vez que se cumpla el período de liquidación otorgado para completar las transacciones. La mayoría de los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA han solicitado prórrogas.

Tras una reunión con un funcionario venezolano de alto rango en una isla del Caribe esta semana, el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, declaró en una entrevista que se otorgaría una prórroga de 60 días a la licencia de Chevron. Sin embargo, según Rubio, el plan original se mantiene.

"La licencia petrolera pro-Maduro Biden en #Venezuela expirará según lo programado el próximo martes 27 de mayo", escribió Rubio a última hora del miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en febrero que revocaría la licencia emitida por su predecesor, Joe Biden, hace más de dos años. Trump acusó al mandatario Nicolás Maduro de no avanzar en las reformas electorales y el retorno de migrantes.

Tras el viaje de Grenell a Antigua, que permitió la liberación de un estadounidense que llevaba meses encarcelado en Venezuela, el Departamento de Estado emitió un lineamiento al Departamento del Tesoro objetando la extensión, informaron a Reuters cuatro fuentes cercanas a la decisión.

Cualquier extensión deberá ser aprobada por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción de crudo se mantiene en una fracción de lo que era hace una década debido a la falta de inversión, la mala gestión de PDVSA y las sanciones estadounidenses a su industria, impuestas desde 2019.

Las licencias otorgadas a Chevron y otras empresas extranjeras en Venezuela han permitido una ligera recuperación en la producción y las exportaciones de petróleo desde 2023.

Maduro y su gobierno siempre han rechazado las sanciones de Estados Unidos y otros países, argumentando que son medidas ilegítimas que equivalen a una "guerra económica" diseñada para paralizar a Venezuela.

El presidente venezolano y sus aliados han celebrado lo que, según ellos, es la resiliencia del país a pesar de las medidas, aunque históricamente han atribuido algunas dificultades económicas y escasez a las sanciones.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Rubio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que administra las sanciones, declinó referirse al tema. Chevron no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Incluso si se concede, una prórroga de 60 días para que Chevron desmantele sus operaciones en Venezuela no necesariamente implicaría la reanudación de sus exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. PDVSA canceló cargamentos a la compañía en abril debido a la incertidumbre sobre los pagos, una situación que no se ha resuelto. Chevron debe pagar regalías, impuestos y una parte de los gastos operativos de sus empresas conjuntas en Venezuela para poder acceder a los cargamentos de crudo.