Rubio anuncia que EE. UU. sancionará a jueces de la CPI por atacar a Israel

18 dic (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves que Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por atacar a Israel.

"Hoy, estoy designando a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), Gocha Lordkipanidze de Georgia y Erdenebalsuren Damdin de Mongolia, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14.203", dijo Rubio en un comunicado, refiriéndose al decreto que el presidente Donald Trump firmó en febrero sancionando a la CPI.

"Estos individuos han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel", agregó.

Estados Unidos e Israel no son miembros de la CPI.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos en febrero incluyen la congelación de los activos estadounidenses de las personas designadas y la prohibición de que estas y sus familias visiten Estados Unidos. (Reporte de Bhargav Acharya. Edición en español de Javier López de Lérida)