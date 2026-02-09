Rubio asistirá a Conferencia de Seguridad de Múnich en un contexto de tensa relación transatlántica

Por Sarah Marsh

BERLÍN, 9 feb (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezará una importante delegación de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comienza el viernes, lo que subraya la importancia de las relaciones transatlánticas a pesar de la "crisis de confianza", según el presidente del foro.

Wolfgang Ischinger, el exdiplomático que preside la reunión anual de expertos en seguridad y políticos, dijo que se esperaba la asistencia de más de 50 miembros del Congreso de Estados Unidos, entre ellos la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Quince primeros ministros o jefes de Estado de la Unión Europea también asistirán a la conferencia, que el canciller alemán Friedrich Merz inaugurará el viernes y que continuará hasta el domingo, dijo.

"En mi opinión, las relaciones transatlánticas se encuentran actualmente en una crisis considerable de confianza y credibilidad", declaró Ischinger en una rueda de prensa celebrada el lunes en Berlín.

"Por eso es especialmente gratificante que Estados Unidos esté mostrando un interés tan grande por Múnich".

En la conferencia del año pasado, el vicepresidente estadounidense JD Vance acusó a los líderes europeos de censurar la libertad de expresión y de no controlar la inmigración.

Los comentarios de Vance, que también se reunió con la líder del partido Alternativa para Alemania, Alice Weidel, dieron inicio a una serie de críticas a Europa por parte de miembros del gobierno del presidente Donald Trump que han inquietado a los aliados europeos de Washington.

Se espera que Rubio pronuncie un discurso el sábado. Cuando se le preguntó si esperaba un ataque similar por parte de Rubio, Ischinger respondió que suponía que Rubio hablaría sobre la política exterior estadounidense y "no sobre cuestiones que no entran directamente dentro de su ámbito de competencia". (Reporte de Sarah Marsh y Andreas Rinke en Berlín, edición en español de Javier López de Lérida)