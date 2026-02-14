Rubio, "aún no sabemos sobre seriedad de Rusia en tratativas de paz"

(ANSA) - Múnich, 14 FEB - El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (foto), aseguró hoy que aún no sabe acerca de la seriedad del gobierno de Moscú para afrontar las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania, que ya lleva casi cuatro años.

"Aún no lo sabemos", respondió el jefe de la diplomacia estadounidense durante su intervención en la Conferencia de Múnich, ante una pregunta del moderador sobre su percepción de la seriedad de Moscú en las negociaciones de paz en Ucrania.

Rubio afirmó que, mientras tanto, Estados Unidos y Europa siguen presionando a Rusia y que Washington, en particular, logró "avanzar" en las conversaciones. (ANSA).