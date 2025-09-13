Rubio califica de inaceptable el vuelo de drones rusos sobre Polonia

WASHINGTON, 13 sep (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el sábado que la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco esta semana era inaceptable, pero que seguía sin estar claro si Rusia los había enviado deliberadamente a territorio polaco.

La OTAN anunció el viernes planes para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, después de que Polonia derribó drones que habían violado su espacio aéreo, los primeros disparos conocidos realizados por un miembro de la alianza occidental durante la guerra de Rusia en Ucrania.

"Creemos que es un hecho inaceptable, desafortunado y peligroso", dijo Rubio a los periodistas antes de partir en un viaje a Israel y Reino Unido.

"No hay duda: los drones fueron lanzados intencionadamente. La cuestión es si los drones fueron dirigidos para entrar específicamente en Polonia".

"Si las pruebas nos llevan a eso, entonces obviamente eso será un movimiento altamente escalador".

"Hay varias otras posibilidades también, pero creo que nos gustaría tener todos los hechos y consultar con nuestros aliados antes de tomar determinaciones específicas", añadió.

El viernes, Polonia rechazó la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las incursiones podrían haber sido un error, una inusual refutación al mandatario estadounidense por parte de uno de los aliados europeos más cercanos de Washington. Su ministro de Relaciones Exteriores dijo a Reuters que Polonia esperaba que Washington tomara medidas para mostrar solidaridad con Varsovia.

El viernes, en las Naciones Unidas, Estados Unidos calificó de "alarmantes" las violaciones del espacio aéreo y prometió "defender cada centímetro del territorio de la OTAN".

Rusia ha dicho que sus fuerzas habían estado atacando Ucrania en el momento de las incursiones de drones y que no había tenido la intención de atacar objetivos en Polonia. (Reporte de Jason Lange, Simon Lewis y David Brunnstrom en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)