Rubio cita progresos en conversaciones entre Estados Unidos e India esta semana

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - Estados Unidos e India lograron avances el lunes en sus conversaciones comerciales en curso, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de los aranceles estadounidenses impuestos como parte de la campaña de presión de Washington por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

"Tuvimos reuniones con ellos de nuevo ayer, y tiene que ver con su compra de petróleo ruso", dijo Rubio en una entrevista en el programa "Good Morning America" de ABC News el martes, citando "muchos progresos".

El ministro de Comercio de India tenía previsto visitar Washington esta semana en un esfuerzo por acelerar las conversaciones después de que las negociaciones se reanudaron la semana pasada.

Trump impuso el mes pasado un gravamen punitivo del 25% a las importaciones indias a partir del 27 de agosto, duplicando los aranceles generales al 50%, mientras su Gobierno presiona a Nueva Delhi para que reduzca sus compras de petróleo ruso.

Rubio no dijo si las dos partes discutieron el cobro de US$100.000 por las visas H-1B del Gobierno de Trump o las demandas de Washington de que India abra su sector agrícola y lácteo a las empresas estadounidenses.

Funcionarios indios pedirán esta semana a los negociadores comerciales estadounidenses que faciliten el acceso de miles de trabajadores cualificados, informó Bloomberg News el martes, citando a una persona familiarizada con el asunto.

En tanto, el primer ministro indio, Narendra Modi, en un discurso público pronunciado el fin de semana, instó a los ciudadanos a utilizar productos locales y evitar los fabricados en el extranjero. (Reporte de Susan Heavey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)