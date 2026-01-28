-Rubio destaca en el Senado de EEUU los avances con los nuevos dirigentes de Venezuela

(Reescribe con comentarios de Rubio, cambia titular)

Por Patricia Zengerle y Simon Lewis

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - El secretario de Estado de EEUU, Marco ⁠Rubio, dijo el miércoles ante ⁠el Senado estadounidense que las nuevas autoridades de Venezuela estaban avanzando hacia lazos más estrechos con Estados Unidos, al enfrentarse públicamente a las preguntas de parlamentarios por primera vez ⁠desde la ‌incursión para ​detener al presidente Nicolás Maduro este mes en Caracas.

El Gobierno del presidente Donald Trump está trabajando ​con Delcy Rodríguez, la aliada de Maduro que juró como presidenta encargada después de su ‌detención, pero ha advertido de nuevas acciones militares si su ‌Gobierno no cumple con las demandas de Estados ​Unidos.

Rubio, exsenador por Florida y otrora miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en una sala de audiencias de la Cámara Alta abarrotada que las comunicaciones con los líderes de Venezuela fueron "muy respetuosas y productivas" e insistió en que Venezuela, un país con un historial de buenas relaciones con Estados Unidos, estaba avanzando hacia el restablecimiento de los lazos.

Dijo que creía que Estados Unidos podría abrir rápidamente una presencia diplomática en el país.

"CONVERSACIONES ⁠SERIAS" "Por primera vez en 20 años, estamos manteniendo conversaciones serias para erosionar y eliminar la presencia iraní, la influencia china y ​también la presencia rusa. De hecho, les diré que hay muchos elementos allí en Venezuela que dan la bienvenida a un retorno al establecimiento de relaciones con Estados Unidos en múltiples frentes", dijo.

Rubio tenía previsto reunirse en el Departamento de Estado más tarde el miércoles con la opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de preguntas sobre si Trump la instalaría como líder de Venezuela para reemplazar a ⁠Maduro.

Hace dos semanas, los republicanos de Trump bloquearon por un estrecho margen una resolución que habría impedido ​a Trump emprender nuevas acciones militares en Venezuela sin la autorización del Congreso. El vicepresidente, J. D. Vance, se vio obligado a votar para romper el empate.

Rubio dijo al comité que Maduro tenía que ser sacado del poder porque Venezuela ‍se había convertido en una base de operaciones para los adversarios de Estados Unidos, incluidos China, Rusia e Irán, y su supuesta cooperación con los narcotraficantes estaba afectando a la región y a Estados Unidos.

"Era una situación insostenible y había que abordarla", dijo Rubio.

Estados Unidos había establecido un mecanismo para vender petróleo venezolano a corto plazo, pero su objetivo ​era facilitar una transición hacia "una Venezuela amistosa, estable y próspera" que, en última instancia, elija a sus dirigentes mediante elecciones libres y justas, dijo Rubio. (Información de Patricia Zengerle y Simon Lewis; información adicional de Katharine Jackson y Humeyra Pamuk; edición de Don Durfee, ‍Chris Reese y Rod Nickel; editado en español por Ricardo Figueroa y Benjamín Mejías Valencia)