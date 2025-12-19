Rubio dice que a EE. UU. no le preocupa una escalada con Rusia por Venezuela

WASHINGTON, 19 dic (Reuters) - El secretario de Estado Marco Rubio dijo el viernes a periodistas que a Estados Unidos no le preocupa una escalada con Rusia respecto a Venezuela, y añadió que Washington siempre esperó que Moscú brindara un apoyo retórico al presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump ha enviado miles de soldados a la región, junto con un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate.

"No estamos preocupados por una escalada con Rusia, con respecto a Venezuela", dijo Rubio a periodistas. "Siempre hemos esperado que brinden apoyo retórico al régimen de Maduro (...) (pero) no es un factor en cómo consideramos todo este asunto".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el jueves que esperaba que Washington no cometiera un error fatal respecto a Venezuela y dijo que Moscú está preocupado por las decisiones de Estados Unidos que amenazaban el transporte marítimo internacional.

Estados Unidos también ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en la región, se apoderó de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela y declaró un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de ese país.

Trump también ha dicho en repetidas ocasiones que pronto habrá ataques en tierra en Venezuela.

Los parlamentarios demócratas han dicho que el Gobierno federal ha proporcionado información limitada sobre las operaciones en la región.

"No ha ocurrido nada que requiera que notifiquemos al Congreso u obtengamos la aprobación del Congreso o crucemos el umbral hacia la guerra", dijo Rubio. (Reporte de Simon Lewis, Daphne Psaledakis y Bhargav Acharya. Editado en español por Javier Leira)