Rubio dice que EE.UU. y México han alcanzado un "nivel de cooperación histórico"

Estados Unidos y México han alcanzado un "nivel de cooperación histórico" en la lucha contra el narcotráfico, aseguró este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una visita a Ciudad de México.

El gobierno mexicano intensificó las operaciones contra los cárteles de la droga tras el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, quien repitió duramente mucho tiempo que México hacía poco para contener el tráfico del letal fentanilo.

Los dos países han logrado un "nivel de cooperación histórico (...), jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento", dijo Rubio en una rueda de prensa tras reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

axm/acc/nn