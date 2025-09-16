Rubio dice que Hamas tiene una "ventana muy breve" para aceptar acuerdo sobre Gaza

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el martes que el movimiento islamista palestino Hamás solo tiene unos días para aceptar un acuerdo de alto el fuego, mientras Israel realiza intensos bombardeos sobre Ciudad de Gaza.

"Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días", dijo Rubio a los periodistas mientras salía de Israel en dirección a Catar.

El funcionario añadió que ese emirato es el único con capacidad de mediar sobre Gaza, a pesar del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamás en su capital Doha: "Si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a esto mediante una negociación, ese es Catar".

