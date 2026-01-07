Rubio dice que plan EEUU para Venezuela es estabilidad, recuperación y luego transición

WASHINGTON, 7 ene - Estados Unidos tiene un plan de tres pasos para Venezuela que comenzará con la estabilización del país después de la captura de Nicolás Maduro el fin de semana, seguido de la supervisión de la recuperación del país y finalmente una transición, dijo el miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

Donald Trump ha advertido de nuevas operaciones militares contra Venezuela si los miembros del círculo íntimo de Maduro que han intervenido para dirigir el país no cooperan con sus demandas, que se centran en gran medida en obtener petróleo.

El presidente republicano dijo que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, mientras las fuerzas estadounidenses continuaban incautando petroleros vinculados a Venezuela el miércoles.

"La conclusión es que ahora existe un proceso en el que tenemos un enorme control e influencia sobre lo que hacen y pueden hacer esas autoridades provisionales", dijo Rubio, quien habló junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras una reunión clasificada con senadores sobre el plan para Venezuela.

"Pero, obviamente, este será un proceso de transición. Al final, dependerá del pueblo venezolano transformar su país", señaló.

Rubio no proporcionó detalles sobre la transición prevista.

Los demócratas expresaron su sorpresa ante los planes, que según ellos equivalen a robar petróleo, y cuestionaron por qué los planes no podían debatirse en audiencias públicas.

"No queremos que esto se convierta en un caos", aseguró Rubio.

"La segunda fase será una fase que llamamos de recuperación, y es asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso al mercado venezolano de una manera que sea justa".

"También, al mismo tiempo, comenzar a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil", añadió Rubio. "Y luego, la tercera fase, por supuesto, será de transición".

El senador demócrata Chris Murphy calificó el plan de "demencial".

"Están hablando de robar el petróleo venezolano a punta de pistola durante un período de tiempo indefinido como palanca para microgestionar el país. El alcance y la locura de ese plan son absolutamente impresionantes", dijo Murphy a periodistas. (Reporte de Patricia Zengerle, Simon Lewis, Doina Chiacu, Katharine Jackson y Daphne Psaledakis; Edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)