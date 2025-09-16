Rubio dice que "probablemente" Trump y Zelenski se reúnan la semana que viene para abordar la guerra

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, podría mantener un nuevo encuentro la semana que viene con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022.

"Ningún otro líder del mundo ha hecho más que Trump para intentar poner fin a la guerra. Múltiples llamadas con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, múltiples reuniones con Zelenski, incluida probablemente una la semana que viene, de nuevo en Nueva York", ha dicho ante la prensa en Tel Aviv, antes de embarcar en un vuelo con destino a Qatar.

Asimismo, ha reiterado que Trump "heredó una guerra de tres años y medio de duración de parte de la Administración Biden". "Está intentando hacer todo lo posible para lograr que termine. Hemos estado trabajando de cerca con nuestros socios en Europa sobre garantías de seguridad (a Ucrania), ya que serán necesarias en cualquier acuerdo negociado", ha resaltado.

"Lo va a seguir intentando. Si es posible, quiere lograrlo", ha manifestado Rubio, quien ha esgrimido que Trump "es el único líder del mundo que puede hablar a los ucranianos, los europeos y los rusos". "No va a dejar este papel fácilmente, porque es el único que puede jugarlo", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que, si decide hacerlo e imponer sanciones a Rusia, "nadie más en el mundo podría mediar".

"Quizá lleguemos a ese punto. Esperemos que no, porque es una guerra muy mala y él quiere que termine", ha dicho. "Miles y miles de personas están muriendo", ha lamentado Rubio, quien ha apuntado además a las elevadas cifras de bajas en las filas del Ejército ruso y al "sufrimiento de los civiles ucranianos" por los "ataques con drones, ataques aéreos y destrucción".