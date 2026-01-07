Rubio dice que se reunirá con Dinamarca la próxima semana en medio de tensión por Groenlandia

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles que se reunirá con Dinamarca la próxima semana, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha repetido en los últimos días que quiere hacerse con el control de Groenlandia.

"Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, todo presidente conserva la opción de abordarla por medios militares. Como diplomático, que es lo que soy ahora, y en lo que trabajamos, siempre preferimos solucionarlo de diferentes maneras, incluso en Venezuela", dijo Rubio a periodistas cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba dispuesto a arriesgar potencialmente la alianza de la OTAN avanzando con una opción militar.

