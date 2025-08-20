LA NACION

Rubio encabezará un grupo de trabajo sobre propuestas para garantizar la seguridad de Ucrania

Rubio encabezará un grupo de trabajo sobre propuestas para garantizar la seguridad de Ucrania

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rubio encabezará un grupo de trabajo sobre propuestas para garantizar la seguridad de Ucrania
Rubio encabezará un grupo de trabajo sobre propuestas para garantizar la seguridad de UcraniaYevhen Titov - AP

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará una comisión conjunta creada a principios de esta semana durante las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos, para redactar una propuesta de garantías de seguridad para Ucrania. El también asesor de Seguridad Nacional trabajará con funcionarios nacionales, así como europeos, ucranianos y de la OTAN para elaborar un plan con vistas a garantizar la defensa que pide Kiev tras un alto el fuego con Moscú, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a la cadena de televisión estadounidense CNN.

El acuerdo para este grupo de trabajo se produjo durante el encuentro de este lunes en Washington D.C. entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia, Ucrania y la Comisión Europea. Trump ha descartado este martes un despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio ucraniano, si bien ha manifestado su disposición de ayudar a Kiev "probablemente, por aire".

"En materia de seguridad, (los europeos) están dispuestos a desplegar personal sobre el terreno. Estamos dispuestos a ayudarlos, especialmente, probablemente, por aire", ha declarado a la cadena Fox News.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en agosto 2025

  2. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    2

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  3. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    3

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

  4. Laura Laprida fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Otto
    4

    Laura Laprida fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Otto

Cargando banners ...