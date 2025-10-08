LA NACION

Rubio entrega nota a Trump pidiendo que apruebe publicación sobre acuerdo en Oriente Medio: AP

8 oct (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, entregó el miércoles una nota al presidente Donald Trump durante una reunión no relacionada en la Casa Blanca en la que le pedía que diera su visto bueno a una publicación en redes sociales sobre un acuerdo en Oriente Medio, informó Associated Press.

"Necesitas aprobar pronto una publicación de Truth Social para poder anunciar antes el acuerdo", rezaba la nota manuscrita en papelería de la Casa Blanca, según AP.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Ismail Shakil y Trevor Hunnicutt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

