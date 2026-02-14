Rubio expresa su deseo de mantener lazos transatlánticos pese a creciente brecha entre EEUU y Europa

MÚNICH, Alemania (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció el sábado una visión amistosa y tranquilizadora de las relaciones entre Washington y Europa bajo la presidencia de Donald Trump, y afirmó que el tono contundente de las críticas previas tenía como objetivo impulsar un renacimiento de los lazos transatlánticos.

Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich un año después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, sorprendió a la misma audiencia con una dura crítica a los valores europeos.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, inauguró la cumbre el viernes pidiendo que Washington y Europa “reparen y revivan juntos la confianza transatlántica”, y apuntó que ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente poderoso como para actuar en solitario en un mundo cuyo antiguo orden se ha deteriorado.

Rubio alegó que la “euforia” de la victoria occidental en la Guerra Fría condujo a una “peligrosa ilusión de que habíamos entrado en ‘el fin de la historia’, que cada nación sería ahora una democracia liberal, que los lazos formados únicamente por el comercio y los negocios reemplazarían ahora a la nacionalidad... y de que ahora viviríamos en un mundo sin fronteras en el que todos se convertirían en ciudadanos del mundo”.

Con un enfoque mucho menos combativo que el de Vance el año pasado, reconoció que el gobierno de Trump ha sido muy directo al marcar sus posiciones, pero dejó claro que no habrá marcha atrás.

“Cometimos estos errores juntos y ahora juntos lo debemos a nuestro pueblo afrontarlos y avanzar para reconstruir”, dijo Rubio.

“Bajo el presidente Trump, los Estados Unidos de América volverán a asumir la tarea de renovación y restauración”, agregó. “Por eso los estadounidenses podemos parecer a veces un poco directos y urgentes en nuestros consejos. Por eso el presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros amigos aquí en Europa”.

“En un momento de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo”, manifestó Rubio. “Porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos un hijo de Europa”.

“Hemos luchado unos contra otros, luego nos reconciliamos, luego luchamos y nos reconciliamos de nuevo. Y hemos sangrado y muerto codo con codo en campos de batalla desde Kapyong hasta Kandahar”, señaló el mandatario estadounidense. “Y estoy aquí hoy para dejar claro que Estados Unidos está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad y que, una vez más, queremos hacerlo con ustedes, nuestros apreciados aliados y nuestros amigos más antiguos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.