Rubio llega a Israel mientras se intensifican los ataques israelíes en el norte de Gaza

JERUSALÉN (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Israel el domingo mientras Israel intensificaba sus ataques contra el norte de Gaza, derribando otro edificio de gran altura y matando al menos a 12 palestinos.

Rubio dijo antes del viaje que buscaría respuestas de los funcionarios israelíes sobre cómo ven el camino a seguir en Gaza tras el ataque israelí a miembros de Hamás en Qatar la semana pasada, que descarriló los esfuerzos para negociar el fin del conflicto.

Su visita de dos días también es una muestra de apoyo a Israel, cada vez más aislado, mientras Naciones Unidas celebran lo que se espera sea un debate agitado sobre el compromiso con la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se opone firmemente al reconocimiento de un Estado palestino.

La visita de Rubio se celebró a pesar del enojo del presidente Donald Trump con Netanyahu por el ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha, del cual dijo que Estados Unidos no fue notificado de antemano.

Rubio y Trump se reunieron el viernes con el primer ministro de Qatar para comentar las repercusiones de la operación israelí. Las reuniones consecutivas con Israel y Qatar ilustran cómo el gobierno de Trump trata de equilibrar las relaciones entre aliados clave en Oriente Medio a pesar de la condena internacional generalizada del ataque.

El ataque en Doha también parece haber terminado con los intentos de conseguir un alto el fuego entre Israel y Hamás y la liberación de rehenes antes de la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, en la que se espera que la guerra en Gaza sea un tema principal.

El domingo, al menos 13 palestinos murieron y decenas resultaron heridos en múltiples ataques israelíes en toda Gaza, según hospitales locales.

Los hospitales locales dijeron que los ataques israelíes apuntaron a un vehículo cerca del hospital Shifa y una rotonda en la ciudad de Gaza, así como a una tienda en la ciudad de Deir al-Balah donde murieron al menos seis miembros de la misma familia.

Ese ataque mató a dos padres, sus tres hijos y la tía de los niños, según el hospital Al-Aqsa. La familia era de la ciudad norteña de Beit Hanoun y llegó a Deir al-Balah la semana pasada después de huir de su refugio en la ciudad de Gaza.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.

Como parte de su operación creciente en la ciudad de Gaza, el ejército israelí destruyó un edificio residencial de gran altura el domingo por la mañana, menos de una hora después de una orden de evacuación publicada en línea por el portavoz militar Avichay Adraee.

Los residentes dijeron que la torre Kauther en el barrio de Rimal quedó arrasada. No había reportes inmediatos de víctimas.

"Esto es parte de las medidas genocidas que la ocupación (israelí) está llevando a cabo en la ciudad de Gaza", dijo Abed Ismail, un residente de la ciudad de Gaza.

“Quieren convertir toda la ciudad en escombros y forzar el traslado y otra Nakba”.

Israel niega rotundamente las acusaciones de genocidio en Gaza.

Dos adultos palestinos murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, informó el domingo el Ministerio de Salud del territorio.

Eso ha elevado el número de muertos por causas relacionadas con la desnutrición a 277 desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar las muertes en esta categoría de edad, mientras que otros 145 niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, dijo el ministerio.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, secuestrando a 251 personas y matando a unas 1200, en su mayoría civiles. Todavía quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 aún están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 64.803 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran civiles o combatientes. Dice que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. Grandes partes de las principales ciudades han sido completamente destruidas y alrededor del 90% de unos dos millones de palestinos han sido desplazados.

___

Magdy informó desde El Cairo. La periodista de Associated Press Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este despacho.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.