Rubio mantiene conversaciones secretas con nieto de Raúl Castro, informa Axios
18 feb (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, informó Axios el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.
"Yo no las llamaría 'negociaciones', sino más bien 'conversaciones' sobre el futuro", dijo Axios, citando a un funcionario de alto rango de la administración del presidente Donald Trump al referirse a las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Anusha Shah en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)