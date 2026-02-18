LA NACION

Rubio mantiene conversaciones secretas con nieto de Raúl Castro, informa Axios

18 feb (Reuters) - El secretario de ‌Estado ‌de ⁠Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido ​conversaciones ⁠secretas con ⁠el nieto del expresidente ​cubano Raúl Castro, informó ‌Axios el miércoles, ​citando a ​personas familiarizadas con el asunto.

"Yo no las llamaría 'negociaciones', sino más bien 'conversaciones' sobre ​el futuro", dijo Axios, ⁠citando a un funcionario de ‌alto rango de la administración del presidente Donald Trump al referirse a las conversaciones entre Rubio ‌y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto ⁠de Raúl Castro.

Reuters ‌no pudo ⁠verificar inmediatamente ⁠la información. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a ‌una ​solicitud de comentarios. (Reporte de Anusha Shah en Bangalore; Editado en ‌Español por Ricardo Figueroa)

