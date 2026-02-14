Rubio participa en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una Europa inquieta por Trump

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se dirige este sábado a los líderes europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un contexto de relaciones transatlánticas muy tensas bajo la presidencia de Donald Trump.

Conmocionados por los planes del mandatario republicano sobre Groenlandia y sus comentarios a menudo hostiles sobre estos aliados tradicionales de Estados Unidos, los dirigentes del Viejo Continente reunidos en Alemania se han comprometido a asumir una mayor parte de la carga económica de Defensa, en el marco de la OTAN.

Los principales líderes han insistido en que esto es esencial para que Europa pueda hacer frente a una Rusia hostil.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, defendió que "una Europa fuerte en una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más fuerte que nunca".

Se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, diga este sábado en la conferencia que Europa es "un gigante dormido" y que debe depender menos de Estados Unidos para su defensa, según adelantó su oficina.

Rubio es considerado una opción más conciliadora como representante estadounidense, un año después de que el vicepresidente JD Vance utilizara el mismo escenario para atacar las políticas europeas sobre migración y tachar de censura la regulación de contenidos en plataformas y redes sociales. Unas afirmaciones que dejaron atónitos a sus aliados europeos.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, publicada en diciembre, lanzó igualmente un ataque sin precedentes contra Europa, acusando al continente de estar amenazado de declive civilizacional, de nuevo por sus políticas migratorias.

Las relaciones se deterioraron aún más el mes pasado cuando Trump intensificó sus amenazas de anexionar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, lo que obligó a las naciones europeas a cerrar filas.

- Ucrania en la mira -

El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció el viernes que se había abierto una "brecha" entre Europa y Washington, alimentada por las guerras culturales, pero instó a los "amigos estadounidenses" a "reparar" la confianza.

"En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta", consideró.

La reunión de alto nivel de Múnich, en la que participan líderes gubernamentales, diplomáticos y jefes de defensa e inteligencia, se celebra poco antes de que la guerra de Rusia contra Ucrania entre en su quinto año.

Se espera que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que se encuentra en Múnich desde el viernes y se ha reunido con múltiples aliados, se dirija a los asistentes en la cumbre el sábado.

No se ha invitado a ningún funcionario ruso.

El viernes, en la Casa Blanca, Trump le instó a "ponerse en marcha" para poner fin a la guerra. "Rusia quiere llegar a un acuerdo (...). Tiene que actuar", afirmó el líder estadounidense.

Una fuente del gobierno alemán afirmó que Merz y Rubio se reunieron en la conferencia y hablaron sobre "Ucrania, el estado de las negociaciones con Rusia y el apoyo adicional al país, especialmente en términos de ayuda militar".

Además discutieron sobre Irán y la OTAN, y "Rubio elogió las medidas de Alemania para fortalecer la alianza", añadió la fuente.

El jefe de la diplomacia estadounidense también se entrevistó con su homólogo chino, Wang Yi, al margen de la conferencia, en un momento de tensiones crecientes entre Washington y Pekín.

Acordaron reforzar la cooperación, y Wang dijo a Rubio que "el diálogo es mejor que la confrontación".

Este encuentro de Múnich también espera el sábado un discurso por videoconferencia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado.