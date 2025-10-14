Rubio pide la excarcelación de más de 700 presos "políticos" en Cuba tras la llegada a EEUU del opositor Ferrer

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha pedido este lunes a las autoridades de Cuba la liberación "inmediata de más de 700 presos políticos" coincidiendo con la llegada al país norteamericano del opositor cubano José Daniel Ferrer, tras aceptar su salida de la isla a cambio de su excarcelación.

"Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente e instamos a la comunidad internacional a que se una a nosotros para exigir al régimen cubano que rinda cuentas por sus abusos y su influencia maligna en toda nuestra región", ha señalado en un comunicado en el que ha reafirmado el "compromiso" de la Administración de Donald Trump con la lucha de los cubanos por "liberarse de la tiranía" y con la defensa de la democracia en el país latinoamericano.

El jefe de la cartera diplomática ha confirmado la llegada a Estados Unidos de Ferrer, al que ha considerado como un "valiente líder del movimiento prodemocrático cubano", y ha denunciado "abusos, torturas y amenazas" por parte de las autoridades de la isla.

"El liderazgo y la incansable defensa del pueblo cubano por parte de Ferrer suponían una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó en repetidas ocasiones. Nos alegra que Ferrer se haya liberado de la opresión del régimen", ha agregado en la escueta nota difundida por su Departamento.

Antes, en su cuenta de la red social X, Rubio ha transmitido al destacado opositor su "bienvenida a la libertad" y ha señalado que "el pueblo cubano aspira a tener libertades fundamentales y democracia y es una inspiración para mucha gente".

El Ministerio de Exteriores cubano ha informado este lunes de la salida de Ferrer, después de una "solicitud expresa" de las autoridades estadounidenses y de la "aceptación expresa" del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido a raíz de que se le revocara el pasado mes de abril una medida de libertad provisional.

El Gobierno ha indicado que dicha revocación derivó de los "reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos" establecidos por la Justicia y que, una vez concluida la revisión sobre la "medida cautelar de prisión provisional", la Fiscalía ha accedido a modificarla.

Ferrer formó parte de los más de 530 presos excarcelados en enero en virtud de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano después de que la Administración Joe Biden retirara a la isla de la 'lista negra' de Estados Unidos sobre países patrocinadores del terrorismo. Es una de las figuras más reconocidas de la disidencia interna y el Gobierno de Donald Trump había reclamado su liberación.

A principios de mes, trascendió una carta fechada en septiembre y en la que el propio Ferrer aceptaba salir de Cuba.

“Esta decisión la tomé por la seguridad de mi familia y por la frustración que me produjo la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba, en la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra patria”, planteaba en dicha misiva, divulgada por su familia.