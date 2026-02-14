Rubio presenta a EEUU, el "hijo de Europa", como un amigo crítico de sus aliados

Por Humeyra Pamuk, Gram Slattery y Andrew Gray

MÚNICH, 14 feb (Reuters) -

El secretario de Estado Marco Rubio describió a Estados Unidos como el "hijo de Europa" en un mensaje de unidad el sábado, ofreciendo cierta tranquilidad y lanzando más críticas a los aliados tras un ‌año de turbulencias en las relaciones transatlánticas.

Rubio intervino en ‌la Conferencia ⁠Anual de Seguridad de Múnich, donde las principales potencias europeas han tratado de proyectar su propia independencia y fuerza, al tiempo que se esfuerzan por mantener viva la alianza con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

El discurso transmitió cierta tranquilidad a los países europeos que temen quedarse desamparados en cualquier asunto, desde la guerra ​en Ucrania ⁠hasta las turbulencias del comercio internacional ⁠en un orden mundial en rápida evolución.

Sin embargo, el discurso fue escaso en compromisos concretos y no hizo mención alguna a Rusia, lo que suscitó dudas sobre si el ​tono más conciliador de Rubio, en comparación con el del vicepresidente JD Vance en el mismo evento hace un año, cambiaría la dinámica subyacente.

"En una época en la que ‌los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es nuestro ​objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar ​en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa", dijo Rubio.

"Estados Unidos y Europa están destinados a estar juntos", dijo en un discurso que fue ovacionado al final.

REACCIONES CONTRADICTORIAS AL DISCURSO DE RUBIO

Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo sentirse "muy tranquila" tras el discurso, otros se mostraron más cautelosos.

"No estoy seguro de que los europeos vean el anunciado declive de la civilización, supuestamente causado principalmente por la migración y la desindustrialización, como un interés fundamental que nos une. Para la mayoría de los europeos, el interés común es la seguridad", dijo Gabrielius Landsbergis, exministro de Asuntos Exteriores ​de Lituania, miembro de la OTAN.

"No se trata de una desviación de la posición general de la administración (Trump). Simplemente se ha expresado en términos más educados", dijo en X.

El discurso de Vance del año pasado reprendió a los aliados europeos, argumentando que el mayor peligro para Europa ⁠provenía de la censura y el retroceso democrático, más que de amenazas externas como Rusia.

Aunque elogió los logros culturales de Europa, desde el artista Miguel Ángel hasta el poeta William Shakespeare, Rubio también abordó temas que han suscitado polémica, como las críticas ‌a la migración masiva y las medidas entusiastas contra el cambio climático.

"No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros", dijo.

"Porque en Estados Unidos no nos interesa ser los cuidadores educados y ordenados del declive controlado de Occidente, no buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad".

Un diplomático europeo dijo que se respiraba un aire de alivio porque Rubio no había atacado directamente a Europa y había utilizado la historia personal para vincular a ambas partes. Sin embargo, el diplomático añadió: "La forma en que se transmite el mensaje marca la diferencia, pero en lo fundamental el mensaje es similar al de Vance".

STARMER PIDE MÁS PODER DURO

La conferencia de Múnich, que reúne a los principales líderes en materia de seguridad, ha estado dominada ‌este año por la forma en que los países se apresuran a adaptarse a un año de enfrentamientos con Trump en todo tipo de asuntos, desde los aranceles hasta su amenaza de ⁠arrebatar Groenlandia a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Preguntado sobre Rusia tras su discurso, Rubio dijo que Estados Unidos no abandonaría su compromiso de trabajar en un acuerdo de paz con Ucrania, ‌pero que no estaba claro si Moscú se tomaba en serio la consecución de este objetivo.

Hablando directamente después de Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang ⁠Yi, advirtió el sábado contra los llamamientos "impulsivos" para que Estados Unidos se distancie de China y dijo que, a pesar de algunas ⁠señales positivas recientes de la Casa Blanca, ciertas voces estadounidenses estaban socavando la relación.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió en su discurso de apertura del viernes una Europa más fuerte para restablecer las relaciones con Estados Unidos en una nueva y peligrosa era de política de grandes potencias, al tiempo que subrayó la necesidad de que Europa refuerce sus propias defensas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que también ha buscado un restablecimiento de las relaciones con Europa tras el Brexit, destacó el sábado la necesidad de reforzar el "poder duro" y la preparación militar del Reino Unido, así como una mayor integración ‌defensiva con Europa.

También insinuó una mayor alineación con el mercado único de la Unión ​Europea, que permite la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los Estados miembros, y una mayor integración económica, seis años después de que el Reino Unido abandonara la UE.

"Hoy no nos encontramos en una encrucijada, el camino por delante es recto y está claro que debemos construir nuestro poderío militar, porque esa es la moneda de cambio de la época", dijo Starmer. "Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar preparados para luchar". (Reporte de ‌Humeyra Pamuk, Gram Slattery, Andrew Gray, Sarah Marsh, James Mackenzie, John Irish, Jonathan Landay y Alistair Smout; Escrito por Matthias Williams; edición de Mark Heinrich; edición en Español de Manuel Farías)