Rubio se reunirá con el canciller ruso Lavrov mientras aumentan las tensiones en Ucrania

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso se reunirán el jueves en Malasia para lo que podría ser una conversación tensa, en medio de crecientes tensiones entre los dos países debido a los crecientes ataques de Moscú a Ucrania y las dudas sobre si el líder ruso está realmente interesado en un acuerdo de paz.

Rubio y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se verán en Kuala Lumpur, donde ambos asisten al Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que reúne a los diez miembros de la ASEAN y a sus socios diplomáticos más importantes, incluidos Rusia, China, Japón, Corea del Sur, los europeos y Estados Unidos.

Estaba previsto que la reunión se celebrara poco después de que Estados Unidos reanudara algunos envíos de armas defensivas a Ucrania tras una pausa —supuestamente para que el Pentágono evaluara sus reservas nacionales de municiones— que fue celebrada en Moscú.

La reanudación se produjo mientras Rusia lanza ataques aéreos cada vez más intensos sobre Ucrania y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra cada vez más frustrado con el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Putin no está tratando bien a los seres humanos. Está matando a demasiadas personas", dijo Trump durante una reunión del gabinete el martes. "Así que estamos enviando algunas armas defensivas a Ucrania, y he aprobado eso”.

Las amenazas de aranceles podrían empañar un esfuerzo diplomático de Washington

Rubio también se reunió con otros ministros de exteriores, incluidos muchos cuyos países enfrentan aranceles a partir del 1 de agosto. La amenaza de aranceles podría empañar el primer viaje oficial del principal diplomático a Asia, justo cuando Estados Unidos busca fortalecer las relaciones con las naciones del Indopacífico para contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

Rubio intentó calmar las preocupaciones en conversaciones grupales con los ministros de relaciones exteriores de la ASEAN.

“El Indopacífico, la región, sigue siendo un punto focal de la política exterior de Estados Unidos”, les dijo. “Cuando oigo en las noticias que quizás Estados Unidos o el mundo podrían estar distraídos por eventos en otras partes del planeta, diría que la distracción es imposible, porque es nuestra firme opinión y la realidad que este siglo y la historia de los próximos 50 años se escribirán en gran medida aquí en esta región”.

“Estas son relaciones y asociaciones que pretendemos seguir construyendo sin buscar la aprobación o el permiso de ningún otro actor en la región del mundo”, dijo en una aparente referencia a China.

Trump notificó a varios países el lunes y el miércoles que enfrentarán aranceles más altos si no firman acuerdos comerciales con Estados Unidos. Entre ellos se encuentran ocho de los 10 miembros de la ASEAN. Funcionarios del Departamento de Estado dijeron que los aranceles y el comercio no serán el tema central de Rubio durante las reuniones, que el gobierno republicano de Trump espera centrar en la seguridad y la protección marítima en el Mar de China Meridional, donde China se ha vuelto cada vez más agresiva hacia sus pequeños vecinos, así como en combatir el crimen transnacional. Pero Rubio podría tener dificultades para evitar el tema de los aranceles que ha irritado a algunos de los aliados y socios más cercanos de Estados Unidos en Asia, incluidos Japón y Corea del Sur y la mayoría de los miembros de la ASEAN, que según Trump enfrentarían aranceles del 25% si no hay un acuerdo. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha advertido que el comercio global se está convirtiendo en un arma para coaccionar a las naciones más débiles. En declaraciones el miércoles en una reunión de ministros de relaciones exteriores de la ASEAN, Anwar instó al bloque a fortalecer el comercio regional y reducir la dependencia de poderes externos. "Los temas de la agenda de Rubio sobre la amenaza de China no funcionarán con funcionarios cuyas industrias están siendo golpeadas por aranceles del 30-40%”, dijo Danny Russel, vicepresidente del Instituto de Política de la Sociedad de Asia y ex subsecretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico durante el gobierno de Obama. Cuando Anwar dijo que "ASEAN abordará los desafíos ‘como un bloque unido’ — no estaba hablando de la coerción china sino de los aranceles de Estados Unidos”, señaló Russel. 8 de los 10 miembros de la ASEAN enfrentan fuertes subidas de aranceles Entre los estados de la ASEAN, Trump ha anunciado hasta ahora aranceles sobre casi todos los diez miembros del bloque, que enfrentarían un arancel del 25% que podría afectar específicamente sus exportaciones de productos electrónicos y eléctricos a Estados Unidos. El ministro de Comercio Zafrul Aziz dijo el miércoles que, si bien Malasia está lista para reanudar las negociaciones arancelarias, no cruzaría sus líneas rojas, incluidas las solicitudes de Estados Unidos de que se hagan cambios en la contratación pública, la certificación halal, estándares médicos e impuestos digitales. Trump envió cartas de aranceles a dos miembros más de la ASEAN el miércoles: Brunéi, cuyas importaciones serían gravadas al 25%, y Filipinas al 20%. Otros afectados esta semana incluyen a Camboya al 36%, Indonesia al 32%, Laos al 40%, Malasia al 25%, Myanmar al 40% y Tailandia al 36%. Vietnam alcanzó hace poco un acuerdo comercial que fijaba un arancel del 20% sobre sus importaciones, mientras que Singapur aún enfrenta un arancel del 10% que se impuso en abril. El gobierno de Trump ha cortejado a la mayoría de las naciones del sudeste asiático en un intento por frenar o al menos moderar el impulso de China para dominar la región.

En Kuala Lumpur, Rubio también probablemente se encontrará cara a cara con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, durante su breve visita de aproximadamente 36 horas.

Russel señaló que el canciller chino es un veterano de tales reuniones y está “familiarizado con los principios y convenciones de la ASEAN”, mientras que Rubio “es un novato tratando de vender un mensaje de ‘Estados Unidos Primero’ a un público profundamente escéptico”.

Los problemas con China, incluidos el comercio, los derechos humanos, la militarización del mar de China Meridional y el apoyo de China a Rusia en Ucrania, siguen siendo considerables.

Los funcionarios de Estados Unidos continúan acusando a China de reabastecer y renovar el sector industrial militar de Rusia, permitiéndole producir armas adicionales que puede usar para atacar a Ucrania.

Más temprano el jueves, Rubio firmó un memorando sobre energía nuclear civil con el ministro de exteriores de Malasia, que allanará el camino para negociaciones sobre un acuerdo de cooperación nuclear más formal, conocido como un acuerdo 123 por la sección de la ley de Estados Unidos que los permite.

Esos acuerdos permiten a Estados Unidos y a las empresas estadounidenses trabajar e invertir en programas de energía nuclear civil en otros países bajo estricta supervisión.

___

La periodista de Associated Press Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.