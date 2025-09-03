Rubio se reunirá con la presidenta mexicana mientras Trump muestra fuerza militar en el Caribe

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un día después de que el presidente Donald Trump intensificara dramáticamente el papel militar estadounidense en el Caribe con lo que él llamó un ataque mortal a un cartel de drogas venezolano, el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con la presidenta de México, quien ha expresado temores de que Estados Unidos invada la soberanía mexicana.

Rubio se reunirá con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el miércoles para enfatizar la importancia que Estados Unidos otorga a la cooperación en la seguridad, el comercio y la migración en el hemisferio occidental. Rubio visitará Ecuador el jueves en su tercer viaje a América Latina desde que asumió el cargo.

Trump ha alienado a muchos en la región con demandas persistentes y amenazas de aranceles generalizados y sanciones masivas por negarse a obedecer sus instrucciones, particularmente en la migración y la lucha contra los carteles de drogas. Es probable que sus preocupaciones se intensifiquen con la expansión de la presencia militar. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe y en otros lugares fuera de América Latina, culminando en lo que la administración dijo el martes que fue un ataque letal a un presunto buque de la banda Tren de Aragua que, según funcionarios estadounidenses, transportaba narcóticos.

"Por favor, que esto sirva como aviso para cualquiera que siquiera piense en traer drogas a los Estados Unidos de América. ¡CUIDADO!", expresó Trump sobre el ataque, que según él había matado a 11 miembros de la banda.

Rubio, defendiendo el ataque, dejó claro que tales operaciones continuarán si es necesario. Aunque fue un ataque militar, el principal diplomático de Estados Unidos tuiteó al respecto alrededor del momento en que Trump lo anunció en la Casa Blanca y luego habló con los periodistas sobre la operación.

"El presidente ha sido muy claro en que va a usar todo el poder de Estados Unidos y toda la fuerza de los Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos carteles de drogas, sin importar desde dónde operen y sin importar cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad", indicó Rubio el martes. "Esos días se acabaron".

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha hablado en contra del líder venezolano Nicolás Maduro y otros gobiernos izquierdistas de América Latina, notablemente en Cuba y Nicaragua, durante años y ha apoyado a líderes y movimientos de oposición allí.

Justo antes de partir hacia México, asistió a una ceremonia de premiación en Florida para un disidente cubano que, según él, era una inspiración para las personas que aman la libertad en todas partes.

En México, Trump ha exigido, y hasta ahora ha obtenido, algunas concesiones del gobierno de Sheinbaum, que está ansioso por desactivar sus amenazas arancelarias, aunque ella ha defendido ferozmente la soberanía de México.

“Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación", indicó Sheinbaum poco antes de que Rubio llegara a Ciudad de México el martes.

A principios de esta semana, en un discurso sobre el Estado de la Nación que marcó su primer año en el cargo, declaró que “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación”.

Sheinbaum ha perseguido a los carteles de drogas mexicanos y su producción de fentanilo más agresivamente que su predecesor. El gobierno ha enviado a la Guardia Nacional a la frontera norte y ha entregado a Estados Unidos a 55 figuras del cartel que las autoridades estadounidenses buscaban.

Sheinbaum había hablado durante algún tiempo sobre cómo México estaba finalizando un acuerdo de seguridad integral con el Departamento de Estado que, entre otras cosas, se suponía que incluiría planes para un "grupo de investigación conjunto" para combatir el flujo de fentanilo y los precursores de la droga hacia Estados Unidos y armas de norte a sur.

La semana pasada, sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Estado minimizó las sugerencias de que un acuerdo formal, al menos uno que incluya protecciones para la soberanía mexicana, estuviera en proceso.

Sheinbaum redujo sus expectativas el martes, diciendo que no sería un acuerdo formal sino más bien una especie de memorando de entendimiento para compartir información e inteligencia sobre el tráfico de drogas o el lavado de dinero.

En el viaje, Rubio se centraría en frenar la migración ilegal, combatir el crimen organizado y los carteles de drogas, y contrarrestar lo que Estados Unidos cree que es un comportamiento maligno de China en su patio trasero, dijo el Departamento de Estado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.