Rubio se reunirá con líderes de Dinamarca, no señala retroceso en objetivo de Trump sobre Groenlandia

Por John Irish, Andreas Rinke y Anne Kauranen

PARÍS/BERLÍN, 7 ene (Reuters) - El máximo diplomático estadounidense dijo el miércoles que se reunirá con los líderes de Dinamarca la próxima semana, pero no dio señales de retroceder en el objetivo de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, mientras que alarmados aliados, como Francia y Alemania, trabajaban en un plan de respuesta.

Una toma militar estadounidense de Groenlandia, parte del Reino de Dinamarca, sacudiría a la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que se reunirá con los líderes daneses la próxima semana y que Trump se reserva la opción de abordar su objetivo por la vía militar.

Aun así, "como diplomático, que es lo que soy ahora, y en lo que trabajamos, siempre preferimos resolverlo de diferentes maneras, incluso en Venezuela", declaró Rubio a periodistas cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba dispuesto a poner en peligro a la OTAN con una toma forzosa de Groenlandia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump y su equipo de seguridad nacional están discutiendo una posible compra de Groenlandia.

"Todas las opciones están siempre sobre la mesa para el presidente Trump (...) pero la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", afirmó.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, dijo que el asunto se plantearía en una reunión con sus pares de Alemania y Polonia.

"Queremos tomar medidas, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos", dijo en la radio France Inter.

Una fuente gubernamental alemana dijo que estaban "trabajando estrechamente con otros países europeos y Dinamarca sobre los próximos pasos en relación con Groenlandia".

Un funcionario europeo dijo que Dinamarca debe liderar los esfuerzos para coordinar una respuesta, pero "los daneses aún tienen que comunicar a sus aliados europeos qué tipo de apoyo concreto desean recibir".

Groenlandia está estratégicamente situada entre Europa y Norteamérica, lo que la convierte desde hace décadas en un emplazamiento crítico para el sistema de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos. Su riqueza mineral también se alinea con la ambición de Washington de reducir la dependencia de China.

Los líderes de las principales potencias europeas y Canadá han respaldado a Groenlandia esta semana, afirmando que la isla ártica pertenece a su pueblo.

Johannes Koskinen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Finlandia, pidió que se planteara la cuestión en la OTAN.

Los aliados de la OTAN deben "abordar si es necesario hacer algo y si Estados Unidos debe alinearse en el sentido de que no puede hacer caso omiso de los planes acordados conjuntamente para perseguir sus propias ambiciones de poder", dijo.

La próxima reunión del Consejo del Atlántico Norte está prevista para el jueves. El presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa, afirmó que la Unión Europea apoyaría a Groenlandia y Dinamarca cuando fuera necesario y no aceptaría violaciones del derecho internacional, independientemente del lugar donde se produjeran.

Trump ha repetido en los últimos días que quiere hacerse con el control de Groenlandia, una idea expresada por primera vez en 2019 durante su primera presidencia. Ha argumentado que es clave para el ejército estadounidense y que Dinamarca no ha hecho lo suficiente para protegerla.

La operación militar estadounidense del fin de semana que apresó al líder de Venezuela ya había reavivado la preocupación de que Groenlandia pudiera enfrentarse a un escenario similar.

Groenlandia ha manifestado en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos. (Información de John Irish en París; redacción de Niklas Pollard; editado en español por Manuel Farías)