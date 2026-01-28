Rubio testificará ante el Senado de EE. UU. sobre política de Trump hacia Venezuela

Por Patricia Zengerle y Simon Lewis

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificará el miércoles en el Senado sobre la política del presidente Donald Trump respecto a Venezuela, después de que debió intervenir para evitar que sus antiguos colegas aprobaran una resolución para frenar los poderes de guerra de la administración

Es probable que Rubio, exsenador por Florida y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrente a una recepción mucho menos amistosa que hace un año, cuando el Senado lo aprobó por unanimidad para servir como el principal diplomático de la nación

Será la primera vez que Rubio se enfrente públicamente a las preguntas de los legisladores sobre la incursión del 3 de enero para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Hace dos semanas, los republicanos de Trump bloquearon por un estrecho margen una resolución que habría impedido a Trump emprender nuevas acciones militares en Venezuela sin la autorización del Congreso, y el vicepresidente JD Vance se vio obligado a desempatar

Rubio está listo para promover el éxito de la operación militar e insistir en que no hubo guerra con Venezuela ni ocupación estadounidense allí, según los comentarios preparados presentados al comité

"Seguiremos de cerca la actuación de las autoridades interinas mientras cooperan con nuestro plan por etapas para restaurar la estabilidad en Venezuela", dice el texto de los comentarios de Rubio. "No se equivoquen, como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan"

Varios miembros del Congreso, algunos republicanos y también demócratas, han expresado su frustración por la falta de comunicación de los funcionarios de Trump sobre las principales operaciones, incluida la captura de Maduro y la eliminación de muchos programas de ayuda exterior apoyados por el Congreso

Se esperaba que el presidente del Comité, Jim Risch, senador republicano por Idaho, elogiara a Rubio por explicarle los planes de la administración para Venezuela, a pesar de la "confusión sobre cómo se hará"

"Hoy es la oportunidad de explicar públicamente el plan de la administración para el futuro de Venezuela", dirá Risch, según una copia de su discurso de apertura compartida con los periodistas. "Después de nuestros largos compromisos en Oriente Medio en años pasados, muchos estadounidenses están preocupados por las llamadas 'guerras eternas'. Sé que esta Administración está centrada en evitar estas experiencias"

La resolución para limitar los poderes de guerra parecía estar en camino de ser aprobada por el Senado después de que cinco republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor, en una rara oposición republicana a Trump

Pero Trump arremetió contra los cinco, diciendo que nunca más deberían ser elegidos para un cargo público. Él y Rubio hicieron repetidas llamadas animando a los senadores a cambiar sus votos insistiendo en que no había tropas estadounidenses en Venezuela, y con promesas que incluían el acuerdo de Rubio de comparecer ante la comisión del Senado. Dos de ellos, Josh Hawley, de Misuri, y Todd Young, de Indiana, cambiaron de postura

La ajustada votación reflejó la preocupación en el Congreso por la política exterior de Trump y el creciente apoyo al argumento de que el Congreso, y no el presidente, debería recuperar el poder de enviar tropas estadounidenses a la guerra, tal y como establece la Constitución

20 PREGUNTAS

Los miembros del Congreso, incluidos algunos de los correligionarios republicanos de Trump, dijeron que Rubio había insistido en que la administración no planeó un cambio de régimen en Venezuela pocos días antes de que las tropas estadounidenses sacaran a Maduro, y que los ejecutivos de las compañías petroleras fueron informados sobre la operación antes que los legisladores

El senador demócrata Chris Coons, de Delaware, uno de los principales miembros del comité, dijo que tenía "tal vez 20 preguntas" que le gustaría hacer sobre una serie de cuestiones, incluida Venezuela

Coons dijo que la Administración nunca presentó pruebas que vincularan el supuesto narcotráfico con Estados Unidos o que justificaran actuar sin consultar al Congreso

"No se ofreció ninguna evidencia para explicar o justificar la preocupación urgente de seguridad nacional del Artículo Dos que justificaría una acción del presidente de Estados Unidos sin consultar oportunamente al Congreso, algo que el secretario por sus 15 años de servicio en el Senado sabe muy bien que debería haber sucedido", dijo Coons en una reciente llamada con periodistas

Trump dijo este mes que Estados Unidos dirigirá Venezuela durante años, dijo a los iraníes que protestan contra su gobierno que "la ayuda está en camino", y amenazó con una acción militar para tomar Groenlandia, territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN. (Reporte de Patricia Zengerle y Simon Lewis; Edición de Chris Reese; Editado en Español por Ricardo Figueroa)