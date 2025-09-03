Rubio traslada a Barrot su "firme oposición" a un reconocimiento unilateral de Palestina

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha manifestado su "firme oposición" al reconocimiento de un Estado palestino en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, sobre un asunto que ha abordado asimismo en una llamada separada con el ministro de Exteriores británico, David Lammy.

"El secretario transmitió la firme oposición de Estados Unidos a cualquier reconocimiento unilateral de un Estado palestino, una medida que recompensaría a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás por lo ocurrido el 7 de octubre y obstaculizaría los esfuerzos para traer de vuelta a todos los rehenes", ha señalado en un breve comunicado su portavoz adjunto, Tommy Pigott, sobre una llamada que ha tenido lugar coincidiendo con el creciente apoyo internacional al reconocimiento de Palestina de cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Este mismo martes, el Elíseo ha pedido a Washington que revoque el veto a la entrada de funcionarios palestinos, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quienes se verán impedidos de participar en la mencionada cumbre prevista este mes de septiembre.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha mantenido asimismo una conversación telefónica con su par británico en la que han "hablado sobre Hamás y la situación en Gaza, incluidos los esfuerzos para traer de vuelta a todos los rehenes", según ha indicado Pigott.

Con Lammy ha abordado también "la cooperación continua en relación con Irán, Sudán y Líbano" mientras que han acordado seguir "trabajando juntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante un acuerdo negociado duradero".