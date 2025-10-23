Rubio viajará a Israel tras la visita de Vance para asegurar el frágil alto el fuego en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Mientras se acerca el final de la visita a Israel del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que viajaría al país para mantener el impulso en el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás.

Vance anunció a principios de esta semana la apertura de un centro de coordinación civil-militar en el sur de Israel, donde unos 200 soldados estadounidenses trabajan junto al ejército israelí y delegaciones de otros países para planificar la estabilización y reconstrucción de Gaza.

Rubio dijo el miércoles por la noche a los periodistas en la Base Conjunta Andrews que planea visitar el centro y nombrar a un funcionario del Servicio Exterior para que trabaje junto al comandante militar estadounidense en Oriente Medio, el vicealmirante Brad Cooper.

Estados Unidos busca apoyo de otros aliados, especialmente de las naciones del Golfo, para crear una fuerza internacional de estabilización que se despliegue en Gaza y entrene a una fuerza palestina.

"Nos gustaría ver fuerzas policiales palestinas en Gaza que no sean de Hamás y que hagan un buen trabajo, pero esas aún tienen que ser entrenadas y equipadas", expresó.

Rubio también criticó los esfuerzos de políticos de ultraderecha en el parlamento israelí que el miércoles dieron el paso simbólico de aprobar preliminarmente un proyecto de ley que otorgaría a Israel la autoridad para anexionarse la Cisjordania ocupada, un movimiento al que Estados Unidos se opone.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha dejado claro que eso no es algo que apoyaríamos en este momento, y creemos que potencialmente amenaza el acuerdo de paz", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 25 votos a favor y 24 en contra. No está claro si el proyecto cuenta con el apoyo para ganar una mayoría en el parlamento de 120 escaños, y Netanyahu tiene herramientas para retrasarlo o cancelarlo.

Vance visitará el Santo Sepulcro

Mientras tanto, Vance planeaba visitar la iglesia del Santo Sepulcro, la extensa basílica del siglo XII construida en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado, murió y resucitó, en la zona antigua de Jerusalén.

Luego se espera que se reúna con el ministro israelí de Defensa, líderes militares israelíes y otros funcionarios en la sede del ejército en Tel Aviv.

El miércoles, Vance buscó calmar las preocupaciones de que el gobierno de Trump estuviera dictando los términos a su aliado más cercano en Oriente Medio.

"No queremos en Israel un estado vasallo, y eso no es lo que es Israel.

“Queremos una asociación, queremos un aliado”, dijo Vance junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en respuesta a la pregunta de un reportero sobre si Israel se estaba convirtiendo en un “protectorado” de Estados Unidos.

Netanyahu, quien se reunirá con Rubio el viernes, expresó sentimientos similares mientras reconocía diferencias de opinión para avanzar en el acuerdo de alto el fuego propuesto por Estados Unidos.

Audiencia judicial sobre el acceso de periodistas a Gaza

Por otro lado, el jueves, la Corte Suprema de Israel celebró una audiencia sobre si abrir la Franja de Gaza a los medios internacionales y dio al estado 30 días para presentar una nueva posición a la luz de la nueva situación bajo el alto el fuego.

Israel ha bloqueado la entrada de reporteros a Gaza desde que estalló la guerra el 7 de octubre de 2023.

La Asociación de Prensa Extranjera, que representa a docenas de organizaciones de noticias internacionales, incluida The Associated Press, había pedido a la corte que ordenara al gobierno abrir la frontera.

La corte rechazó una solicitud de la FPA al inicio de la guerra, debido a objeciones del gobierno por motivos de seguridad. El grupo presentó una segunda solicitud de acceso en septiembre de 2024. El gobierno ha retrasado repetidamente el caso.

Periodistas palestinos han cubierto la guerra de dos años para medios internacionales, pero como todos los palestinos, han estado sujetos a duras restricciones de movimiento y escasez de alimentos, desplazamientos reiterados y un gran peligro. Unos 200 periodistas palestinos han sido asesinados por fuego israelí, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

“Es hora de que Israel levante el cierre y nos permita hacer nuestro trabajo junto a nuestros colegas palestinos”, dijo Tania Kraemer, presidenta de la FPA.

___

El periodista de AP Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.