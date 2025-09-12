Rubio visitará Israel en medio de las tensiones entre los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio

Por Simon Lewis

WASHINGTON, 12 sep (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, volará a Israel este fin de semana en medio de tensiones con otros aliados de Washington en Oriente Medio por el ataque israelí contra líderes de Hamas en Qatar y la expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo el viernes que Rubio partirá el sábado para visitar Israel antes de unirse a la visita prevista de Trump a Reino Unido la próxima semana.

Rubio hará hincapié en los objetivos compartidos con Israel, dijo Pigott en un comunicado, citando la necesidad de asegurar que Hamas nunca gobierne Gaza de nuevo y el retorno de los rehenes capturados en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

La campaña de respuesta de Israel, que dura ya casi dos años, ha causado la muerte de más de 64.000 personas en el enclave palestino, según las autoridades locales. También ha dado lugar a acusaciones de que Israel está cometiendo genocidio.

Israel intentó matar a los líderes políticos de Hamas con un ataque aéreo sobre Doha el martes, en lo que funcionarios estadounidenses describieron como una escalada unilateral que no sirve a los intereses de Estados Unidos ni de Israel.

El ataque en el territorio de un estrecho aliado de Washington provocó una amplia condena de otros Estados árabes y desbarató el alto el fuego y las conversaciones sobre los rehenes mediadas por Qatar.

La visita de Rubio se produce antes de las reuniones de alto nivel de Naciones Unidas en Nueva York a finales de mes, en las que se espera que países como Francia y Reino Unido reconozcan la condición de Estado de Palestina.

Washington afirma que tal reconocimiento reforzaría a Hamas y Rubio ha sugerido que la medida podría impulsar la anexión de Cisjordania que pretenden los miembros de línea dura del gobierno israelí.

