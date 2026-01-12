Rubio y canciller mexicano hablan tras amenazas de Trump de ataques terrestres a cárteles

11 ene (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio habló el domingo con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, días después de que el presidente Donald Trump amenazara con ataques terrestres contra los cárteles de la droga que, según él, controlan México.

"El secretario de Estado, Marco Rubio habló hoy con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para discutir la necesidad de una cooperación más fuerte para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas", informó Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.

El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que había encargado al canciller fortalecer la coordinación con Estados Unidos, tras la amenaza de Trump, que se volvió más preocupante después de que las fuerzas estadounidenses atacaron a Venezuela el fin de semana pasado y detuvieron a su presidente, Nicolás Maduro. (Reporte de Chandni Shah en Bengaluru;)