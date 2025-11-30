Rubio y Witkoff se reunirán con negociadores de Ucrania en Florida mientras Trump busca un acuerdo

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Altos funcionarios del gobierno de Trump se reunirán el domingo con negociadores ucranianos en Florida este fin de semana, con el objetivo de mediar para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y preparar el escenario para las conversaciones clave planeadas esta semana en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.

Estaba previsto que el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran con una delegación ucraniana para profundizar en los detalles de un marco de paz propuesto, conversaciones que llegan en un momento delicado para Ucrania mientras continúa resistiendo a las fuerzas rusas que invadieron el país en 2022.

El viernes, justo antes de la reunión en Florida, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunció la renuncia de su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak, quien hasta ese momento había sido el principal negociador del país en las conversaciones con Estados Unidos.

El anuncio se produjo después de que la casa de Yermak fuera registrada por investigadores anticorrupción. El gobierno de Zelenskyy se ha visto sacudido por las repercusiones de un escándalo sobre el desvío de $100 millones del sector energético a través de sobornos pagados por contratistas, lo que ha generado nuevas presiones internas para Zelenskyy.

Hace apenas una semana, Rubio se había reunido con Yermak en Ginebra, y ambas partes dijeron que las conversaciones habían sido positivas para elaborar un plan de paz revisado.

La delegación ucraniana incluye ahora a Andrii Hnatov, jefe de las fuerzas armadas de Ucrania; Andrii Sybiha, ministro ucraniano de Exteriores; y Rustem Umerov, jefe del consejo de seguridad de Ucrania, ha dicho Zelenskyy.

Los diplomáticos se han centrado en las revisiones del plan de 28 puntos propuesto por Trump, desarrollado en negociaciones entre Washington y Moscú. Ese plan fue criticado por estar demasiado alineado con las demandas rusas. Inicialmente había previsto que Ucrania cediera toda la región oriental del Donbás a Rusia, un punto conflictivo para Kiev.

El plan, que Trump ha minimizado como un "concepto" o un "mapa" que debe ser "ajustado", también impondría límites al tamaño del ejército de Ucrania, bloquearía al país de unirse a la OTAN y requeriría que Ucrania celebrara elecciones en 100 días. Los negociadores han indicado que el marco ha cambiado, pero no está claro cómo se han alterado sus disposiciones.

Trump dijo el martes que enviaría a Witkoff y quizás a Kushner a Moscú esta semana para reunirse con Putin sobre el plan. Tanto Witkoff como Kushner, al igual que Trump, provienen del sector inmobiliario, que valora la negociación por encima de las convenciones de la diplomacia. La pareja también estuvo detrás de una propuesta de 20 puntos que llevó a un alto el fuego en Gaza.

Zelenskyy escribió en X que la delegación ucraniana "trabajaría rápida y sustancialmente en los pasos necesarios para poner fin a la guerra".

En su discurso nocturno del sábado, Zelenskyy dijo que la parte estadounidense estaba "demostrando un enfoque constructivo".

"En los próximos días es factible concretar los pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno", dijo.

El sábado, ataques rusos con drones y misiles en y alrededor de la capital de Ucrania, Kiev, mataron al menos a tres personas e hirieron a decenas más, dijeron funcionarios. Nuevos ataques durante la noche del domingo mataron a una persona e hirieron a otras 19, incluidos cuatro niños, dijeron funcionarios locales, cuando un dron impactó en un bloque de apartamentos de nueve pisos en la ciudad de Vyshhorod en la región de Kiev.

En una publicación en Telegram el domingo, Zelenskyy dijo que Rusia había atacado Ucrania con 122 drones de ataque y misiles balísticos.

"Estos ataques ocurren a diario. Solo esta semana, los rusos han utilizado casi 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas aéreas guiadas y 66 misiles contra nuestro pueblo. Por eso debemos fortalecer la resiliencia de Ucrania cada día. Se necesitan misiles y sistemas de defensa antiaérea, y también debemos trabajar activamente con nuestros socios por la paz", dijo Zelenskyy.

"Necesitamos soluciones reales y confiables que ayuden a poner fin a la guerra", agregó.

Después de que Ucrania se atribuyera el ataque que dañó una importante terminal petrolera el sábado cerca del puerto ruso de Novorossiysk, propiedad del Consorcio del Oleoducto del Caspio, Kazajistán dijo a Ucrania el domingo que dejara de atacar la terminal del mar Negro. El oleoducto CPC, que comienza en Kazajistán y termina en la terminal de Novorossiysk, maneja una gran proporción de las exportaciones de petróleo de Kazajistán.

"Consideramos lo ocurrido como una acción que perjudica las relaciones bilaterales de la República de Kazajistán y Ucrania, y esperamos que la parte ucraniana tome medidas efectivas para prevenir incidentes similares en el futuro", dijo el Ministerio kazajo de Exteriores en un comunicado.

